Con la carta di identità elettronica risparmi moltissimo, ma sono in pochi ad usarla nel modo giusto

La carta di identità elettornica è molto più di un semplice documento: può farti risparmiare tempo e denaro, ma solo se sai attivarla e sfruttarla al massimo.

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è diventata uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione per dialogare con la Pubblica Amministrazione. Eppure, nonostante la sua diffusione, sono ancora in pochi a conoscerne davvero le potenzialità. Molti la richiedono solo per sostituire la vecchia carta cartacea, ignorando che dietro quel piccolo chip si nasconde una vera chiave digitale capace di aprire un mondo di servizi, accessi sicuri e soprattutto di risparmi concreti.

Il motivo? Spesso si pensa che la CIE serva solo per l’identificazione fisica o per viaggiare in Europa. In realtà, se attivata correttamente, può sostituire lo SPID e permettere di accedere gratuitamente ai portali pubblici e privati che richiedono autenticazione digitale.

Una volta compreso come funziona, diventa subito chiaro che non sfruttarla è come tenere in tasca una chiave che apre decine di porte, ma senza mai usarla.

Come attivare la Carta di identità elettronica nel modo corretto

Il processo di attivazione è molto più semplice di quanto sembri, e bastano pochi minuti.

Innanzitutto, serve una Carta d’Identità Elettronica già emessa (la si ottiene presso il Comune) e i codici PIN e PUK, forniti al momento della consegna.

A questo punto, ci sono due strade, o l’attivazione da smartphone o da pc. La prima è la modalità più comoda e consigliata. Basta scaricare l’app ufficiale CIE ID, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Lo smartphone deve essere dotato di tecnologia NFC (la stessa usata per i pagamenti contactless). Dopo aver aperto l’app, si avvicina la carta al retro del telefono e si seguono le istruzioni per completare l’attivazione. Il livello di sicurezza 3, quello più alto, garantisce un’autenticazione protetta e immediata. In alternativa, si può utilizzare un lettore smart card NFC collegato al PC. È sufficiente installare il software ufficiale CIE e inserire i codici ricevuti.

Una volta attivata, la CIE diventa la tua identità digitale completa: puoi accedere a portali come INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario Elettronico e molti altri, senza password aggiuntive o account di terze parti.

Oltre a essere più sicura grazie al chip criptato e ai protocolli europei di autenticazione, la CIE è anche una soluzione economica. Mentre diversi gestori dello SPID (come Poste, InfoCert o Aruba) hanno introdotto costi annuali per il rinnovo del servizio, la Carta d’Identità Elettronica non richiede alcun abbonamento. L’unico costo è quello iniziale di rilascio (tra 16 e 27 euro a seconda del Comune), ma la validità di dieci anni la rende di fatto una scelta molto più conveniente.

Inoltre, avendo la possibilità di fruire di tutti questi servizi, è chiaro che si va a risparmiare moltissimo, sia in termini di tempo che di costi perché molti documenti si possono ottenere online, addirittura adesso nelle App, senza nemmeno doverli stampare.

Chi la attiva, inoltre, si trova già pronto per il futuro. Il governo, infatti, sta lavorando per semplificare i sistemi di accesso digitali, e la CIE è destinata a diventare lo strumento unico per l’identità digitale europea. In pratica, chi la usa oggi è già un passo avanti.