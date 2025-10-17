ILIFE A30 PRO, aspirapolvere robot con autosvuotamento a soli 111 €

Di aspirapolvere robot il mercato è ormai saturo e in questo momento potete approfittare di una intrigante offerta su ILIFE A30 Pro, un modello con mop incorporato che fa tutto da solo, persino svuotare il serbatoio quando ha finito di spazzare la casa.

Grazie alla funzione combinata di aspirazione e lavaggio è in grado di rimuovere polvere e sporco da diverse superfici mantenendo il pavimenti più pulito e con un solo passaggio. Punta di diamante il sistema di autosvuotamento che deposita la polvere raccolta in un sacco da 2,5 litri, abbastanza – dice l’azienda – per contenere lo sporco fino a sette settimane.

Usa poi il sistema di navigazione laser LiDAR per mappare con precisione gli ambienti e pianificare il migliore percorso evitando ostacoli e migliorando la copertura degli spazi.

Potete gestire tutto anche da remoto tramite l’applicazione per smartphone o direttamente dal telecomando, così da controllare e personalizzare le sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa.

E la potenza di aspirazione è pari a 5000 Pa, quindi abbastanza per riuscire a raccogliere polvere fine, briciole, capelli e altri detriti anche dai tappeti. L’autonomia infine è di 180 minuti con ritorno alla base automatico quando

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 111 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.