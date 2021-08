Gaming Week Amazon con super sconti su monitor, mouse e accessori fino al 31 agosto

E’ ufficialmente partita la Gaming Week di Amazon, una promozione che dura una settimana e durante la quale si possono acquistare in sconto decine di accessori progettati appositamente per i videogiocatori. In questa pagina trovate raccolti i migliori prodotti della Gaming Week, tra i quali spiccano mouse, cuffie con microfono, tastiere, sedie, monitor scrivanie, volanti e pedaliere da corsa, memorie SSD e tantissimi altri prodotti che vi consentiranno di creare o potenziare la vostra postazione di gioco.

Sono prodotti specifici per chi gioca al PC oppure per chi preferisce dedicarsi all’intrattenimento videoludico tramite console, come la PlayStation o la Xbox. La pagina promozionale raccoglie tutti questi prodotti separandoli in specifiche sezioni, quindi risulta molto utile come punto di partenza per navigare tra le varie offerte senza perdersi.

C’è ad esempio un’interessante sezione che raccoglie quelli ritenuti “Prodotti indispensabili per Gamers”, dove troviamo ad esempio gli occhiali da riposo con lenti che filtrano la luce blu, i ripetitori WiFi per migliorare la copertura del segnale se la stanza dei giochi si trova molto lontano dal router WiFi di casa, oppure i ventilatori con clip per rinfrescare le partite in questo periodo di calura estiva.

I prodotti sono anche raccolti per marchio, in modo da facilitare il rintracciamento di specifiche serie di accessori. Tra i principali trovate ad esempio le pagine di prodotti per gaming specifiche di Logitech, Corsair, LG, Aoc, Asus, JBL, HyperX, TP-Link, WD, Razer, Samsung e Trust.

Durante la Gaming Week, i cui sconti termineranno il 31 agosto, è anche possibile partecipare al concorso a premi: è sufficiente completare e inviare correttamente tutte le informazioni richieste nel modulo di registrazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email) accettando i Termini e le Condizioni della Promozione: in questo modo si parteciperà all’estrazione a sorte che si terrà nelle prime due settimane di settembre con la possibilità di vincere uno dei prodotti in premio tra le cuffie Razer Opus e Razer Opus X Mercury, i mouse Razer Orochi V2 e Razer Viper Ultimate Cyberpunk, e gli occhiali Razer Anzu Round L.

Per dare un’occhiata alla promozione Gaming Week cliccate qui: di seguito invece trovate un elenco dei migliori prodotti in sconto divisi per marche e selezionati dalla nostra redazione.

Acer Nitro XV340CKPbmiipphzx Monitor Gaming FreeSync, 34″, IPS QHD, 144 Hz, 1 ms, HDMI 2.0, DP 1.4, USB3.0, 21:9, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, USB3.0 Inclusi In offerta a 489,00 € – invece di 515,50 €

sconto 5% – fino al 31 ago 21

AOC Gaming C27G2ZE – Monitor curvo FHD da 27″, 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: Nero/Rosso In offerta a 239,90 € – invece di 301,80 €

sconto 21% – fino al 31 ago 21

AOC Gaming C27G2ZU – Monitor curvo FHD da 27″, 240 Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort, hub) nero/rosso In offerta a 254,90 € – invece di 319,92 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

AOC Gaming C32G2ZE – Monitor curvo FHD da 32″, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Premium (1920 x 1080, HDMI, DisplayPort), colore: Nero/Rosso In offerta a 279,90 € – invece di 359,00 €

sconto 22% – fino al 31 ago 21

AOC GM500 – Mouse da gioco, 5.000 DPI – Omron switches – effetti RGB regolabili In offerta a 24,90 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino al 31 ago 21

ASU RT-AX89X 12-stream AX6000 Dual Band WiFi 6 (802.11ax) Router supporting MU-MIMO and OFDMA technology, with AiProtection Pro network security powered by Trend Micro and Adaptive QoS, dual 10G ports In offerta a 347,99 € – invece di 422,61 €

sconto 18% – fino al 30 ago 21

ASUS ROG DELTA S Cuffie RGB leggere con microfono AI (cancellazione del rumore), tecnologia MQA, DAC QUAD ESS 9281 ad alta risoluzione, compatibili con PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 In offerta a 149,99 € – invece di 195,00 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

Asus ROG Gladius II ORIGIN Mouse Gaming Ottico, 12000 DPI, Design Ergonomico, Aura Sync RGB, Interruttori Omron, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 80,50 €

sconto 25% – fino al 31 ago 21

ASUS ROG Scabbard II Gaming Mousepad ROG, Impermeabile, Resistente ai liquidi, ad Urti e Graffi (Realizzato con Tecnologia Militare). Formato XXL Antiscivolo. In offerta a 39,99 € – invece di 53,99 €

sconto 26% – fino al 31 ago 21

ASUS ROG Strix Scope RX Tastiera Gaming RGB per Giocatori FPS, con Interruttori Meccanici Ottici ROG RX, RGB, Resistenza ad Acqua e Polvere IP56, Layout ITA In offerta a 104,99 € – invece di 136,99 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

ASUS RT-AC68U – Router Gaming Wi-Fi Gigabit Dual Band AC1900, AiMesh per Sistema Wifi Mesh, Sicurezza della Rete AiProtection con Trend Micro, QoS Adattivo e Parental Control, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 101,39 €

sconto 1% – fino al 30 ago 21

Asus Zen WiFi CD6, Confezione da 2 Pezzi, Sistema Wi-Fi Mesh AC1500 Dual-band Copertura Fino a 240 m², Internet Security e Parental Control Inclusi a Vita, 4 x porte gigabit, 3 SSIDs In offerta a 117,99 € – invece di 139,04 €

sconto 15% – fino al 30 ago 21

BenQ MOBIUZ EX2510S Monitor da gaming HDR IPS 24,5”, 165Hz 1ms FreeSync Premium FHD In offerta a 229,00 € – invece di 279,00 €

sconto 18% – fino al 31 ago 21

BenQ ZOWIE XL2746S Monitor da Gioco 27” 240 Hz, 1080P 0.5 ms, Dynamic Accuracy Plus, Supporto Regolabile in Altezza, Compatibilità a 120 Hz con PS5 e Xbox Series X In offerta a 479,00 € – invece di 622,79 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

Blue Snowball Microfono USB Classic Studio-Quality per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggi, Video YouTube su PC e Mac – Nero In offerta a 69,12 € – invece di 84,99 €

sconto 19% – fino al 1 set 21

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac, Nero In offerta a 110,40 € – invece di 139,99 €

sconto 21% – fino al 1 set 21

Corsair Carbide Series SPEC-DELTA Case da Gaming Mid-Tower RGB, Vetro Temprato, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 76,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

Corsair HS70 BLUETOOTH Cuffie da Gioco Multipiattaforma, Audio del gioco e Discussione in simultanea, compatibile con molti dispositivi, auricolari regolabili imbottiti con moschettone,Nero In offerta a 69,99 € – invece di 116,00 €

sconto 40% – fino al 7 set 21

Corsair HS75 XB WIRELESS Cuffie Gaming con Microfono per Xbox Series X e Xbox One (Lcollegati Direttamente Senza Adattatore Wireless, Audio Dolby Atmos, Microfono Unidirezionale) Nero In offerta a 139,99 € – invece di 185,00 €

sconto 24% – fino al 7 set 21

Corsair Hydro X Serie, Xf Hardline, Raccordi De 12 Mm, Confezione da Quattro (Bspp G1/4″ Filettaturam, Ottone Massiccio Durata, Doppia Guarnizione O-Ring, Compatibilità con di Adattatori Hydro X) Nero In offerta a 20,99 € – invece di 27,90 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Corsair K63 Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Red, Retroilluminato Rosso, Italiano QWERTY, 87 tasti, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 114,99 €

sconto 43% – fino al 7 set 21

Corsair Strafe RGB MK.2 Silent Tastiera Meccanica Gaming, Cherry MX Silent, Retroilluminazione RGB Multicolore, Italiano QWERTY, Nero In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino al 7 set 21

Corsair Virtuoso RGB Wireless Alta Fedeltà Cuffia Gaming, 7.1 Surround Audio, Compatibili con PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi Mobile, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino al 7 set 21

D-Link COVR-1103 Sistema Wi-Fi AC1200 dual-band (confezione da 3) per la casa con 2 porte Gigabit, MU-MIMO, Parental Control, funziona con Amazon Alexa e Google Assistant, certificato Wi-Fi EasyMesh In offerta a 89,90 € – invece di 121,99 €

sconto 26% – fino al 31 ago 21

D-Link DIR-809 Router Wireless, Tecnologia AC750, 4 Porte Gigabit + WAN, 3 Antenne Esterne, Modalità Range Extender Wi-Fi, Nero/Antracite In offerta a 26,99 € – invece di 31,99 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

D-Link DIR-842V2 Router Gigabit Wireless AC1200, MU-MIMO, Velocità Wi-Fi fino a 867 Mbps/5GHz + 300 Mbps/2,4 GHz, 4 Porte Gigabit LAN, Gigabit WAN, WPA3, Modalità Operative Multiple In offerta a 44,90 € – invece di 58,31 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

D-Link DIR-878 Router Wi-Fi AC1900 Dual band, 5 Porte Gigabit, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset In offerta a 69,90 € – invece di 78,11 €

sconto 11% – fino al 31 ago 21

D-Link DIR-X5460 Router EXO AX5400 Wi-Fi 6 con porta WAN e 4 porte LAN, MU-MIMO, gestione della banda SmartConnect, WPA3, Speedtest integrato. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant. In offerta a 149,90 € – invece di 204,99 €

sconto 27% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming OMEN Blast Cuffie con Cavo USB, Audio Surround 7.1, Archetto Sospeso, Cuscinetti Imbottiti, Microfono Retrattile, Comandi in Linea, OMEN Command Center, Compatibilità PC e Consolle, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 69,09 €

sconto 38% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming OMEN Mindframe Prime Cuffia con Cavo USB, Tecnologia Frostcap, Archetto Regolabile, Cuscinetti Imbottiti e Traspiranti, Microfono Flip-to-Mute, Comandi On-Ear, Illuminazione RBG, Bianco In offerta a 84,99 € – invece di 114,00 €

sconto 25% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming Omen Reactor Mouse Gaming, 6 Tasti Programmabili, Tempo di Risposta 0.2 ms, DPI fino a 16000, LED RGB Personalizzabili, Poggiapolsi Integrato, Cavo USB in Metallo, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming OMEN Spacer Tastiera Gaming Wireless, Design TKL, Tempo Risposta 1 ms, Switch CHERRY MX Brown, LED Ricarica tramite USB-C, Cavo Rimovibile, Poggipolsi Magnetico, OMEN Command Center, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 108,99 €

sconto 17% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming Omen Transceptor Borsone Duffle Bag per Notebook fino a 17.3″, tasca RFID, Presa USB Integrata, Nero In offerta a 54,99 € – invece di 87,80 €

sconto 37% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming OMEN Transceptor custodia per Notebook fino a 17.3″, Vano morbido e foderato, Tasca Organizer, Tessuto Impermeabile e Robusto, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 29,98 €

sconto 17% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming Omen Transceptor Rolltop Zaino per Notebook fino a 15.6″, Protezione RFID, Presa USB Integrata, Nero In offerta a 41,99 € – invece di 49,98 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming OMEN Vector Mouse Wirelles, 6 Tasti Programmabili, DPI 100 a 16.000 con sensore ottico PixArt PAW3335, Tempo Risposta 1 ms, LED Personalizzabili, Rotella Scorrimento, Ergonomico, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 69,98 €

sconto 29% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming Speakers X1000, Altoparlanti e Subwoofer, Potenza 30 W RMS, Regolazione Illuminazione (con OMEN Command Center) e Equalizzazione, Compatibile Tablet o Smartphone, AUX 3.5 mm, USB, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 78,29 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

HP – Gaming x27i Monitor 27” QHD 2560 x 1440 a 144 Hz, IPS, Antiriflesso, Tempo risposta 4 ms, AMD FreeSync, Regolazione Pivoting Inclinazione e Altezza, Comandi su schermo, DisplayPort, HDMI, Nero In offerta a 259,99 € – invece di 279,00 €

sconto 7% – fino al 31 ago 21

HP Pavilion Gaming 200 Mouse, 5 Tasti Programmabili, DPI da 3.200, Sensore Ottico PixArt, LED RGB Personalizzabile con 12 Modalità Diverse, Nero/Verde In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino al 31 ago 21

HP Pavilion Gaming 500 Zaino per Notebook fino a 17,3”, porta USB esterna con cavo integrato, impermeabile, pannello posteriore imbottito, spallacci ergonomici, nero In offerta a 37,99 € – invece di 39,99 €

sconto 5% – fino al 31 ago 21

HP Pavilion Gaming 800 Tastiera Italiano Meccanica Red Switch, Funzione Antighosting con Rollover a N Tasti, Retroilluminazione LED 4 Zone Personalizzabile, Poggiapolsi Rimovibili, Nera In offerta a 59,99 € – invece di 79,98 €

sconto 25% – fino al 31 ago 21

HUAWEI MateView GT 34” Monitor Ultrawide curvo gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio altoparlante SoundBar 5W, Controllo touch volume, doppio microfono 360°, USB-C, HDMI, DP, Black In offerta a 449,00 € – invece di 549,00 €

sconto 18% – fino al 7 set 21

HX-MPFS-L In offerta a 14,99 € – invece di 19,89 €

sconto 25% – fino al 31 ago 21

HX-MPFS-XL In offerta a 21,99 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino al 31 ago 21

HyperX Alloy Origins Core – Tastiera Meccanica per il Gaming Tenkeyless – Formato Compatto – HyperX Blue – Retroilluminazione LED RGB In offerta a 89,99 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino al 31 ago 21

HyperX ChargePlay Duo – Base di ricarica per controller Xbox Series X|S e Xbox One Wireless; include due batterie ricaricabili da 1400mAh e ulteriori porte per la ricarica delle batterie In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

HyperX HX-HSCAS-BL/WW Cloud Alpha S, Cuffie Gaming con Virtual 7.1 Surround Sound HyperX e Bassi Regolabili, Compatibile con PC e PS4 In offerta a 99,99 € – invece di 110,21 €

sconto 9% – fino al 31 ago 21

HyperX HX-HSCS-BK Cloud Stinger, Cuffie Gaming, Nero In offerta a 45,59 € – invece di 59,59 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

HyperX HX-HSCSX-BK/WW Cloud Stinger per Xbox – Cuffie Gaming In offerta a 44,99 € – invece di 50,14 €

sconto 10% – fino al 31 ago 21

HyperX HX-KB6RDX-US Alloy Origins Tastiera Gaming Meccanica RGB, Switch HyperX Red (US layout) In offerta a 94,99 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino al 31 ago 21

HyperX QuadCast S – Microfono RGB USB con condensatore per PC, PS4 e Mac, Supporto anti urto e vibrazioni, filtro antipop, gaming, streaming, podcast, Twitch, YouTube, Discord In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino al 31 ago 21

HyperX SoloCast – Microfono USB a condensatore per Il Gaming da PC, PS4, e Mac, con sensore Tap-to-Mute, Pattern Polare cardioide, Ideale per Gaming, Streaming, Podcast, Twitch, Youtube, Discord In offerta a 59,99 € – invece di 74,99 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

JBL Quantum 800 Cuffie Gaming Over-Ear Wireless 2,4 Ghz e Bluetooth 5.0, Headset da gioco, con Microfono, RGB e Surround, compatibilità Multipiattaforma, Colore Nero In offerta a 144,99 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino al 31 ago 21

Lenovo G27-20 Gaming Monitor, Display 27″ Full HD (1920×1080, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 1ms, 144Hz, Cavo DP, Input HDMI + DP) – Raven Black In offerta a 199,00 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino al 31 ago 21

LG 27GN850 UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 349,99 € – invece di 399,99 €

sconto 13% – fino al 31 ago 21

LG 27GN88A ERGO UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand ERGO, Flicker Safe In offerta a 399,99 € – invece di 513,90 €

sconto 22% – fino al 31 ago 21

LG 32GN650 UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD VA HDR 10, 2560 x 1440, 1ms MBR, AMD FreeSync 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 349,99 €

sconto 14% – fino al 31 ago 21

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34″ QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero In offerta a 799,99 € – invece di 874,89 €

sconto 9% – fino al 31 ago 21

LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840×1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero In offerta a 1.199,99 € – invece di 1.399,99 €

sconto 14% – fino al 31 ago 21

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 39,34 €

sconto 24% – fino al 31 ago 21

Logitech G910 Orion Spectrum, Tastiera Gaming Meccanica con Cavo, Tasti RGB Retroilluminati, Switch Tactile Romer-G, 9 Tasti-G Programmabili, Doppio Display ARX Technology, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 139,48 €

sconto 28% – fino al 31 ago 21

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità con Manopola ad H, Pomello del Cambio In offerta a 39,99 € – invece di 43,99 €

sconto 9% – fino al 31 ago 21

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato In offerta a 94,99 € – invece di 117,34 €

sconto 19% – fino al 31 ago 21

Logitech G PRO Mouse Gaming, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Ultraleggero, Progettato In offerta a 44,99 € – invece di 66,98 €

sconto 33% – fino al 31 ago 21

Logitech G PRO x Cuffia Gaming Cablata con Microfono Blue VO!CE, DTS Headphone:X 7.1 e Driver PRO-G da 50 mm, 7.1 Surround Pensato per Esport Gaming, per PC/PS/Xbox/Nintendo Switch, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 88,99 €

sconto 4% – fino al 31 ago 21

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Bianco In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming Cablata, LIGHTSYNC RGB, Tasti Retroilluminati, Resistente Agli Schizzi, Tasti Personalizzabili, Controlli Dedicati Multimediali, QWERTY Layout Italiano, Nero In offerta a 46,99 € – invece di 49,98 €

sconto 6% – fino al 31 ago 21

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Blu In offerta a 36,99 € – invece di 44,17 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero In offerta a 36,99 € – invece di 39,98 €

sconto 7% – fino al 31 ago 21

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino al 31 ago 21

Logitech G403 Mouse Gaming, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, Leggero 87 g + 10 g Opzionale, Cavo Intrecciato, 25.600 DPI, Impugnature Laterali in Gomma, PC/Mac, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 47,73 €

sconto 6% – fino al 31 ago 21

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: x 2.0, Driver Audio 50 mm, In offerta a 44,99 € – invece di 49,99 €

sconto 10% – fino al 31 ago 21

Logitech G513 Tastiera Gaming Cablata Meccanica con Poggiapolsi, RGB LIGHTSYNC, GX Brown Tactile Switch, Telaio in alluminio spazzolato, Tasti personalizzabili, USB, QWERTY US Layout, Carbon, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 138,21 €

sconto 28% – fino al 31 ago 21

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack In offerta a 89,99 € – invece di 100,06 €

sconto 10% – fino al 31 ago 21

Logitech G703 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY Compatibile, 25.600 DPI, PC/Mac, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 82,99 €

sconto 22% – fino al 31 ago 21

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 139,99 € – invece di 168,99 €

sconto 17% – fino al 31 ago 21

Logitech G840 XL Tappetino Mouse Gaming in Tessuto, Mouse Pad 400×900 mm, Spessore 3 mm, Superficie orientata alle prestazioni, Basso attrito, Solida base in gomma, Portatile – Nero In offerta a 39,99 € – invece di 43,80 €

sconto 9% – fino al 31 ago 21

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero In offerta a 84,99 € – invece di 109,77 €

sconto 23% – fino al 31 ago 21

Logitech G915 LIGHTSPEED Tastiera Gaming Meccanica Wireless, Profilo Ribassato, GL-Tactile Switches, LIGHTSYNC RGB, Design Sottile, +30 ore di Durata della Batteria, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 220,86 €

sconto 19% – fino al 31 ago 21

Logitech G935 Cuffie Gaming RGB Wireless, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Pro-G 50 In offerta a 99,99 € – invece di 137,00 €

sconto 27% – fino al 31 ago 21

PNY CS900 SSD Interno Unità a stato solido (SSD) 250GB Serie 2.5 SATA III In offerta a 38,99 € – invece di 45,84 €

sconto 15% – fino al 31 ago 21

Pny Cs900, SSD 120GB, 2,5” SATA III 6 Gb/s In offerta a 16,79 € – invece di 20,99 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

PNY Kit di Memorie RAM DIMM XLR8 Gaming DDR4 3200 MHz 16GB (2x8GB), Rosso In offerta a 79,99 € – invece di 91,45 €

sconto 13% – fino al 31 ago 21

PNY Kit di Memorie RAM XLR8 Gaming EPIC-X RGB™ DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) In offerta a 91,99 € – invece di 115,30 €

sconto 20% – fino al 31 ago 21

PNY SSD7CS900-480-PB SSD Interno da 480GB, 2,5’’ In offerta a 39,99 € – invece di 42,97 €

sconto 7% – fino al 31 ago 21

Razer Atheris Stormtrooper Edition – Scegli la via mobile con oltre 280 ore di prestazioni wireless senza precedenti, Sensore ottico da 7.200 DPI, Compatto corpo ergonomico In offerta a 44,99 € – invece di 45,90 €

sconto 2% – fino al 7 set 21

Razer Basilisk Ultimate Mouse da Gaming Senza Fili, Dotato di 11 Pulsanti Programmabili con Iluminazione Razer Chroma, Resistenza della Rotella di Scorrimento Regolabile, con Charging Dock, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 169,21 €

sconto 29% – fino al 7 set 21

Razer BlackShark V2 con Scheda Audio USB – Cuffie da gioco premium Esports, Cablate Multipiattaforma, Driver da 50 mm, Cancellazione Passiva con PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch In offerta a 89,99 € – invece di 108,71 €

sconto 17% – fino al 7 set 21

Razer BlackWidow V3 Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB, Rotella Digitale Multi-Funzione e Tasti Multimediali, Poggia Polsi Ergonomico, Layout Italiano, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 128,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

Razer Cynosa Lite Tastiera da Gioco con Illuminazione con RGB Chroma, del Tutto Programmabile, Layout Italiano, Membrane Lite, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 44,09 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Razer DeathAdder V2 – Mouse da Gaming con Cablato Dalla Migliore Ergonomia Della Categoria, Optical Mouse Switch, Sensore Ottico Focus+ 20K con Cavo Speedflex In offerta a 54,99 € – invece di 66,59 €

sconto 17% – fino al 7 set 21

Razer DeathAdder V2 Pro – USB Mouse da gaming cablato dall’ergonomia all’avanguardia per PC, Sensore ottico Focus+ da 20K DPI, 70 ore di durata della batteria, Soli 88g e illuminazione Chroma RGB In offerta a 119,99 € – invece di 124,43 €

sconto 4% – fino al 7 set 21

Razer Goliathus Chroma Extended Tappetino Morbido per Mouse da Gioco con Tecnologia Razer Chroma, Standard In offerta a 40,99 € – invece di 55,28 €

sconto 26% – fino al 7 set 21

Razer Goliathus Estesa Chroma Tappetino per il Mouse, Quartz (Rosa) In offerta a 40,99 € – invece di 73,19 €

sconto 44% – fino al 7 set 21

Razer Goliathus Tappetino per il Mouse con Superficie Testurizzata Alimentato da Razer Chroma, Estesa, Mercury (Bianco) In offerta a 49,99 € – invece di 72,29 €

sconto 31% – fino al 7 set 21

Razer Huntsman Tournament Edition – Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Europeo Layout, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino al 7 set 21

Razer Kraken Bluetooth Kitty Cuffie Wireless con Orecchie da Gatto Personalizzate e Illuminazione RGB, Latenza da 40Ms, Driver da 40 Mm, Microfono Beamforming, Rosa/Grigio (Quarzo) In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

Razer Kraken Gaming Headset Le Cuffie Cablate per Il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One + Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Verde In offerta a 54,99 € – invece di 70,98 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

Razer Kraken Gaming Headset, Le Cuffie Cablate per Il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One & Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Rosa In offerta a 54,99 € – invece di 73,98 €

sconto 26% – fino al 7 set 21

Razer Kraken Tournament Edition – Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde In offerta a 64,99 € – invece di 75,90 €

sconto 14% – fino al 7 set 21

Razer Kraken Ultimate Cuffie On-Ear da Gioco USB per PC e Switch Dock con Audio Surround, Microfono ANC e RGB Chroma, Nero (RGB Chroma) In offerta a 99,99 € – invece di 109,99 €

sconto 9% – fino al 7 set 21

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F24G33), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 169,90 € – invece di 259,00 €

sconto 34% – fino al 31 ago 21

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 259,90 € – invece di 359,00 €

sconto 28% – fino al 31 ago 21

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C27G73), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot In offerta a 559,90 € – invece di 839,00 €

sconto 33% – fino al 31 ago 21

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (C32G73), Curvo (1000R), 32″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1 ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot In offerta a 699,90 € – invece di 799,00 €

sconto 12% – fino al 31 ago 21

Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49″, 5120×1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS In offerta a 1.099,90 € – invece di 1.679,00 €

sconto 34% – fino al 31 ago 21

Trust Cuffie Gaming GXT 322W Carus con Microfono Flessibile, 3.5 mm Jack, Filo, Over Ear, PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Switch, Bianco Mimetico In offerta a 24,99 € – invece di 29,90 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

Trust Cuffie Gaming GXT 414 Zamak con Flessibile Microfono Staccabile e Archetto Regolabile, 3.5 mm Jack, Filo, Over Ear, PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Switch, Nero In offerta a 53,99 € – invece di 56,69 €

sconto 5% – fino al 7 set 21

Trust Cuffie Gaming GXT 433K Pylo con Microfono a Scomparsa, Driver da 50 mm, 3.5 mm Jack, Filo, Over Ear, per PS4, PS5, Xbox Series X, PC, Xbox One, Switch, Nero Mimetico In offerta a 34,99 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

Trust Gaming Cuffie GXT 4371 Ward con Microfono Ripiegabile, per PS4, PS5, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Altoparlanti da 50mm, Filo, Over Ear, Padiglioni in Tessuto Traspirante, Nero In offerta a 26,99 € – invece di 32,20 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

Trust Gaming GXT 212 Mico Microfono USB PC, Connessioni da 3.5 mm e USB, Treppiede con Angolo Regolabile, Cavo da 1.80 m, per Streaming, Youtube, Twitch, per PC, PS4 e PS5, Nero In offerta a 21,99 € – invece di 26,74 €

sconto 18% – fino al 31 ago 21

Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile per PC, PS4 e PS5, per Streaming, Nero In offerta a 91,99 € – invece di 113,98 €

sconto 19% – fino al 7 set 21

Trust Gaming GXT 619 Thorne Soundbar illuminata RGB – Casse PC, Speakers, Altoparlanti Stereo con Illuminazione RGB regolabile, Alimentazione via USB, 12W, PC/Laptop In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Trust Gaming GXT 950 Idon Mouse Gaming Programmabile Illuminato RGB, 500 a 6000 DPI, 150 IPS, Cavo da 180 cm, 7 Pulsanti Programmabili, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Trust Gaming Tastiera Gaming GXT 853 ESCA, in Metallo con illuminazione LED Arcobaleno, Layout Italiano QWERTY, 12 Tasti Funzione Office o Multimediali, USB Plug & Play, PC/Computer In offerta a 20,99 € – invece di 24,99 €

sconto 16% – fino al 7 set 21

Trust GXT 144 Rexx Mouse Gaming Verticale con Design Ergonomico, Con Filo, RGB, 6 Puslanto Programmabli, Nero In offerta a 28,99 € – invece di 35,99 €

sconto 19% – fino al 7 set 21

Trust GXT 220 Base di Raffreddamento per Laptop, da Gioco In offerta a 20,99 € – invece di 23,99 €

sconto 13% – fino al 31 ago 21

Trust GXT 260 Cendor Supporto Universale Per Cuffie, Per Riporre In Sicurezza Le Cuffie Gaming, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 19,13 €

sconto 16% – fino al 31 ago 21

Trust Scrivania Gaming XL 140 x 66 cm GXT 1175 Imperius, Grande Tavolo per Computer/PC con Sistema di Gestione dei Cavi, Supporto Cuffie e Portabicchiere, Nero In offerta a 181,99 € – invece di 239,99 €

sconto 24% – fino al 7 set 21

Trust Tytan GXT 629 Set Altoparlanti 2.1 con Illuminazione Led RGB Regolabile e Telecomando Wireless, Nero In offerta a 96,99 € – invece di 99,99 €

sconto 3% – fino al 31 ago 21

