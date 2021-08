Il video musicale di Olivia Rodrigo fatto con iPad, Procreate e Apple Pencil

Il video musicale di Olivia Rodrigo è stato fatto con iPad. Ed Apple lo presenta sul proprio canale YouTube per raccontare come la tecnologia possa mettersi a servizio di tutti gli artisti. E come lo faccia con una semplicità sorprendente.

Utilizzando un iPad, Procreate ed Apple Pencil, la cantante Olivia Rodrigo ha creato videoclip per la propria canzone “Brutal”. Un video originale e divertente, in cui compaiono e scompaiono sul suo viso maschere digitali create su iPad.

Le maschere sono come tanti adesivi colorati che contribuiscono al racconto in immagini del singolo di Olivia Rodrigo. Durante la clip la stessa Rodrigo appare “indossando” le maschere digitali. Nel video condiviso da Apple ci sono anche immagini relative alla creazione delle maschere con l’app Procreate e la funzione FacePaint. La regia del video di Olivia Rodrigo è di Petra Collins.

La cantante, intanto, invita i suoi follower su TikTok a creare le proprie #brutalmasks. Per farlo, gli utenti iPad potranno seguire dei video tutorial realizzati da Apple con artisti come Braeden O’Brien, Designical e Fiona_art.

Prima di Olivia Rodrigo, anche Selena Gomez nel 2019 e Lady Gaga nel 2020 hanno collaborato con Apple realizzando i video delle proprie canzoni “Lose You To Love Me” e “Stupid Love”.

