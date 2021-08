La seconda stagione di “See” disponibile su Apple TV+

Ritorna Jason Momoa su Apple TV+: è disponibile sulla piattaforma tv di Apple la serie tv “See”. Nella seconda stagione, Jason Momoa interpreterà il padre di due gemelli nati con il dono della vista. L’uomo dovrà proteggere la sua tribù da una perfida regina. Nel cast anche Dave Bautista e Alfre Woodard.

A partire da venerdì 27 agosto, ogni settimana sarà reso disponibile un nuovo episodio della serie tv.

See è uno degli show realizzati da Apple TV+ per il suo debutto nell’industria cinematografica e dei servizi di TV in streaming via Internet, disponibile dal primo novembre 2019 anche in Italia: il catalogo completo di lancio in questo articolo.

See è una storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard, ambientata seicento anni avanti nel futuro. Nella prima stagione, si raccontava di come un virus avesse quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Dopo aver perso il senso della vista, l’umanità ha dovuto adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere.

Apple ha anche pubblicato alcuni giorni fa il trailer sella seconda stagione, che inseriamo in questo articolo.

