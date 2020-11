Con l’app Navichord suonate con iPhone e iPad e imparate la musica

Ci sono applicazioni che permettono di suonare gli strumenti musicali in maniera “digitale” con iPhone e iPad, altre che sono progettate per insegnare la teoria musicale: poi c’è Navichord, che fa entrambe le cose e in un modo tutto nuovo. Quest’app infatti trasforma iPhone e iPad in uno strumento musicale e al contempo fa anche da insegnante. La versione più interessante è quella su iPad perché, grazie alle maggiori dimensioni dello schermo, può sfruttare tutte le parti dell’interfaccia in una sola schermata.

Il display infatti qui viene diviso in due parti: sul lato sinistro si trovano i pulsanti degli accordi già pronti mentre su quello destro le singole note. L’approccio allo strumento può essere paragonato a quello della fisarmonica, perché con la mano sinistra si suonano gli accordi mentre con la destra le melodie. La parte più interessante dell’app è che non solo si ha il nome dell’accordo sulla sinistra a colpo d’occhio ma, quando ne viene suonato uno, sul lato destro si illuminano tutte le note che fanno parte della stessa armonia, quindi l’utente impara a conoscere le varie scale musicali semplicemente suonando.

Per chi mastica un po’ di musica, aggiungiamo anche che gli accordi sulla parte sinistra dell’interfaccia sono disposti anche per terze e quinte delle note adiacenti, quindi si può facilmente suonare con un solo dito e sulla destra le note illuminate sono le cosiddette “consonanti”, quindi andare fuori armonia è praticamente impossibile.

Non è limitata ai soli accordi maggiori e minori, ma si possono facilmente costruire con due o tre dita anche accordi di settima e di nona e da qualsiasi radice. Cos Navichord può essere utilizzata anche dagli insegnanti di musica per spiegare in maniera diversa come si formano gli accordi, oppure per mostrare quelli relativi a una determinata scala musicale.

Ma può far gola anche a chi scrive musica perché si può usare anche come controller MIDI, perciò presa condifenza con l’interfaccia diventa un vero e proprio strumento musicale a tutto tondo da usare con app come GarageBand, AUM e Beatmaker 3, per dire. Si può connettere con i sintetizzatori software (app e plug-in) tramite connessioni MIDI virtuali (Animoog, Thumbjam, Magellan, Sampletank e molti altri) e perfino alle tastiere esterne.

Navichord è in vendita da questa pagina di App Store in versione universale per iPhone e iPad al prezzo di 5,49 euro.