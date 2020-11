iPhone pieghevole è già sotto test in Foxconn

Le indiscrezioni, oltre che i brevetti, su un iPhone pieghevole circolano già da anni, ben prima che sul mercato arrivassero i primi smartphone flessibili: ora le voci tornano per un iPhone pieghevole già sotto test presso Foxconn e che potrebbe arrivare nel 2022.

Naturalmente per conto di Apple, Foxconn sembra stia sottoponendo ad approfonditi test un iPhone pieghevole, con l’obiettivo di individuare quale sia la tecnologia migliore da adottare per un dispositivo di questo tipo, tra pannelli OLED oppure mini LED. Non solo: i test dell’ iPhone pieghevole ora indicato per l’arrivo nel 2022 si focalizzano anche sui cuscinetti, ovvero la parte che renderà possibile il piegamento, una componente che verrà costruita da diversi fornitori ma che verrà infine assemblata negli stabilimenti Foxconn.

Ricordiamo che le anticipazioni su un iPhone pieghevole si sono intensificate nel 2019, quando un report indicava le forniture di Samsung per schermi flessibili e pieghevoli indirizzate a Cupertino proprio per questo scopo. Più recentemente un leaker ha invece indicato uno sviluppo completamente diverso, vale a dire una possibile soluzione di Cupertino per un dispositivo con due schermi affiancati, in modo simile a quanto già fatto da Microsoft con Surface Duo.

Purtroppo questo ultimo report sul possibile primo smartphone pieghevole di Apple non offre alcun indizio su soluzioni e design in fase di test ma, secondo il cinese United Daily News si tratterebbe di prove estremamente approfondite. Infatti mentre per i computer portatili i test solitamente prevedono tra 20.000 – 30.000 cilcli di apertura e chiusura, per l’ iPhone pieghevole Foxconn sembra eseguirà oltre 100mila test di apertura e chiusura.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è riassunto in questo articolo. Macitynet ha già recensito iPhone 12 Pro, anche iPhone 12 e anche iPhone 12 mini. Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha presentato i primi Mac con processore Apple M1: per tutto quello che c’è da sapere si parte da questo articolo.