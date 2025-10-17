Facebook Twitter Youtube

Con le Skills Claude lavora in Microsoft 365

Di Emiliano Contarino
Claude Opus 4 e Sonnet 4, Anthropic rivoluziona l’AI e il coding - macitynet.it
Claude Opus 4 e Sonnet 4, Anthropic rivoluziona l’AI e il coding

I progressi nel campo dell’intelligenza artificiale hanno portato allo sviluppo di agenti capaci di svolgere compiti complessi in vari domini. Una delle innovazioni più rilevanti in questo ambito è rappresentata dall’introduzione delle Skills, ovvero insiemi di istruzioni e risorse modulari che migliorano la capacità di agenti come Claude di Anthropic di interagire con ambienti di calcolo per eseguire compiti specifici. Ecco cosa sono e come funzionano.

Le Skills sono organizzate come cartelle contenenti i file necessari all’agent per apprendere e migliorare le proprie funzionalità. La struttura di base include un file SKILL.md, che contiene metadati come nome e descrizione, e può essere accompagnato da altri file contenenti istruzioni o script più dettagliati. Questo approccio permette di costruire strumenti focalizzati e scalabili, che possono essere caricati dinamicamente dall’agent in modo da adattarsi alle esigenze del task in corso.

Con le Skills Claude lavora in Microsoft 365
Le Skills di Anthropic per Claude

Un aspetto centrale delle Skill è la “disclosure progressiva”. Questo vuol dire che l’agente carica solo le parti di un Skills quando sono effettivamente necessarie. Questa modalità permette di ottimizzare l’uso della memoria e del contesto, rendendo possibile l’adozione di sistemi molto complessi senza i limiti tipici delle capacità di memorizzazione del modello linguistico.

Esempio pratico di come una Skill può funzionare è che la parte più semplice di un modulo può contenere le linee guida generali, mentre funzionalità avanzate come l’elaborazione di file PDF o script di analisi vengono attivate solo se richiesto.

Un’altra caratteristica rilevante è la possibilità di includere codice eseguibile, come script Python, che può essere utilizzato per operazioni più affidabili e prevedibili rispetto ai soli prompt testuali. Questo permette di affidare attività come l’estrazione di dati o manipolazioni complesse a componenti deterministici, garantendo ripetibilità e precisione.

L’evoluzione degli agenti intelligenti sono le Skill modulabili - macitynet.it

Per quanto riguarda l’implementazione, la creazione di Skill richiede una fase di valutazione in cui si individuano le aree di miglioramento e i task specifici. Questi strumenti successivamente possono essere adattati, integrati e condivisi, creando un ecosistema dinamico di risorse riutilizzabili. Alcuni esempi pratici includono strumenti per l’analisi di documenti, automazioni di processo e funzioni di supporto alle attività professionali.

L’approccio alle Skill, spiega Anthropic, rappresenta quindi una strategia per aumentare la capacità di agenti come Claude di adattarsi ai vari contesti applicativi, promuovendo una maggiore scalabilità, personalizzazione e sicurezza.

Con le Skills Claude lavora su Microsoft 365

Sono già disponibili le Skills per lavorare in Word, Excel, PowerPoint e gli altri servizi e documenti di Microsoft 365, inclusi i messaggi su Teams e Outlook. Con le Skills arriva anche il collegamento con Microsoft SharePoint e OneDrive, così Claude può accedere ai documenti senza che un umano debba caricarli a mano.

A farne un vero punto di svolta sono certamente la semplicità di formato e la modularità, che rendono queste risorse accessibili agli sviluppatori, organizzazioni e perfino agli utenti finali, creando nuove possibilità per l’impiego diffuso di intelligenza artificiale in ambienti reali.

