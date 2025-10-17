Le vendite di Mac e PC aumentano nel terzo trimestre 2025

Le spedizioni globali di PC sono arrivate a oltre 69 milioni di unità nel terzo trimestre 2025, un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, almeno secondo i dati preliminari riportati da Gartner, che evidenziano buone notizie anche per Mac e Apple.

Apple ha venduto circa 6,2 milioni di Mac nel terzo trimestre del 2025, con una quota di mercato dell’8,9%; dati superiori alle 5,6 milioni di unità e all’8,7% di quota di mercato del terzo trimestre del 2024, una crescita anno su anno del 10,7%.

Apple ora è indicata al quarto posto nella classifica dei costruttori di personal computer a livello globale; prima di Apple abbiamo: al primo posto Lenovo con il 27,8% di market share, al secondo posto HP con il 21,5%, mentre Dell è terza con il 14,5%.

Da notare che Gartner non include nel conteggio gli iPad, dispositivi che, rispetto ad altre società di analisi non considera PC; includendo anche i tablet la Mela potrebbe vantare una quota di mercato ancora più alta.

Garther evidenzia che il mercato continua a essere trainato dalla fine del supporto a Windows 10 (terminato il 14 ottobre), elemento che sta spingendo molte persone all’acquisto di nuovi PC, mentre il settore sembra orientarsi sempre più verso macchine con funzionalità AI e NPU integrate per sfruttare l’AI “on-device” direttamente sul dispositivo.

Gli analisti stimano che il segmento PC AI arriverà al 31% di quota di mercato nelle spedizioni del 2025, in salita rispetto al 15% del 2024, segnando un cambiamento significativo nelle priorità desiderate dal mercato e nelle innovazioni.

Apple ha presentato il 31 luglio i risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è chiuso il 28 giugno 2025. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 94 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

