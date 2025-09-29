Con le spine smart IKEA controlli tutto e risparmi energia

Per chi ama la praticità e i prezzi abbordabili dei prodotti IKEA è difficile resistere all’offerta del colosso dell’arredamento svedese per quanto riguarda gli accessori per la casa smart e connessa, a partire dalle spine – prese di corrente, con il modello base Tretakt e il più recente e completo Inspelning.

Spina IKEA Tretakt

Nel momento in cui scriviamo la spina smart IKEA Tretakt è proposta a solamente 6,95€, un prezzo incredibilmente contenuto per iniziare a sperimentare oppure espandere la casa smart.

L’attacco è in standard Schuko: basta collegare una lampada, la lavatrice o la macchina del caffè per gestire l’accensione e lo spegnimento da remoto. È possibile farlo tramite l’app IKEA Home smart, sia quando l’utente è in casa, sia quando è fuori, per non doversi mai preoccupare di aver lasciato acceso qualcosa.

Sempre dall’app è anche possibile creare automazioni, per esempio per accendere la macchina del caffè all’ora della sveglia, oppure per abbinare l’accensione della lampadina in cucina insieme al caffè, accendere una lampada in salotto in orario TV e qualsiasi altra combinazione vi venga in mente.

Insieme sono più forti: Styrbar e Vallhorn

Funzioni e praticità aumentano abbinando la spina ad altri accessori smart IKEA, come per esempio il telecomando Styrbar (9,95€) e il sensore di movimento Vallhorn (7,95€): a entrambi è possibile connettere fino a dieci spine o lampadine smart del marchio.

Con il telecomando a portata di mano si evita di dover ricorrere allo smartphone per il controllo degli elettrodomestici collegati alla presa smart. Ancora più automatico il funzionamento in abbinamento con il sensore di movimento: una volta piazzato accende o spegne la spina associata quando rileva il passaggio di un umano nel raggio di 5 – 10 metri con raggio di 120°.

La spina smart IKEA Inspelning vale doppio

Invece la più recente presa smart IKEA Inspelning (9,95€) è consigliata per gli utenti che, oltre al controllo da remoto, desiderano anche monitorare i consumi di energia. Con questa presa si possono abbinare gli stessi accessori (telecomando e sensore di movimento) e si ottengono le stesse funzioni della spina base Tretackt, a cui però si aggiunge il monitoraggio del consumo di energia in tempo reale, tramite l’app IKEA Home smart.

Avere sotto controllo i consumi del forno o di altri elettrodomestici permette di osservarli in diversi casi d’impiego e, nel corso del tempo, modificare le proprie abitudini per ridurre i consumi e il costo della bolletta.

Monitora e confronta i consumi di energia

Non solo: l’app IKEA Home smart confronta il consumo energetico con i prezzi dell’energia e anche il consumo complessivo rispetto a famiglie simili. Per queste ultime due funzioni però servono i prezzi reali dell’elettricità e anche un contatore intelligente. Infine trattandosi di prodotti IKEA si ha la garanzia che le funzioni dell’app saranno ampliante con successivi aggiornamenti e anche adattate alle condizioni di ogni nazione.

Anche se i prezzi delle singole spine sono molto contenuti, occorre ricordare che per funzionare e comunicare tra loro i dispositivi IKEA per la casa smart richiedono un hub centrale: si può utilizzare il precedente modello Tradfri basato sullo standard Zigbee, oppure per chi deve ancora compralo, meglio il più recente Dirigera (59,95€) già pronto per lo standard universale Matter.

Di hub ne serve sempre solamente uno: una volta acquistato è in grado di comunicare con decine e decine di dispositivi IKEA e anche di altri marchi.

Dispositivi IKEA per la casa smart, prezzi e disponibilità

I prodotti IKEA sono disponibili nei negozi del marchio e anche nel negozio online: si parte dal prezzo più basso in assoluto per la spina smart Tretakt a 6,95€, invece la presa Inspelning a 9,95€ sia per il controllo da remoto che per il monitoraggio dei consumi di energia. Invece il telecomando Styrbar costa 9,95€, mentre il sensore di movimento Vallhorn costa 7,95€.

Ricordiamo che IKEA ha in catalogo anche accessori che rendono più smart la doccia, per ridurre il consumo dell’acqua. Tutti gli articoli che parlano di IKEA sono disponibili da questa pagina. Invece per le notizie su domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.