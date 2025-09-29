Esselunga lancia il prodotto tech dell’anno: a meno di 20 euro te lo porti a casa

Quando pensi di avere tutto ciò che ti occorre in fatto di utensili, alla fine…ecco ti manca sempre lui, quello che ti farebbe risparmiare tempo.

Tutto ciò che cerchi, e soprattutto a poco prezzo, lo puoi trovare da Esselunga. Sì, perché come abbiamo ripetuto più volte, non si tratta di sola catena di supermercati e di vendita di generei alimentari e prodotti per la casa, ma anche di tutto ciò che serve in casa.

Anche i piccoli oggetti per i tuoi hobby li puoi trovare qui. Vediamo insieme quali sono le ultime offerte che, di certo, non puoi farti scappare.

Esselunga e la sua offerta incredibile

Anche avere un hobby, un passatempo, richiede cura, attenzione e soprattutto tutto ciò che ti occorre per poterlo portare avanti. Proprio quel piccolo attrezzo o quel piccolo elettrodomestico che mai avresti pensato di comprare, eccolo che spunta più necessario che mai. Come fare allora? Chissà quanto costerà e dove andarlo a comprare.

Assolutamente no: tutto ciò che cerchi è a portata di mano da Esselunga. Prezzi vantaggiosi, offerte tutte le settimane e ti porti a casa ciò che ti serve. Non solo generi alimentari e prodotti per la tua igiene o per quella della casa, ma anche accessori che ti mancano e che servono proprio all’ultimo minuto. Altro elemento importante è la convenienza: ogni settimana ci sono offerte che non puoi lasciarti scappare.

Iniziamo a guardarne qualcuna insieme…ah, vi avvertiamo: stanno davvero andando a ruba e in tantissimi si stanno già recando nei negozi Esselunga per poterli acquistare. Lo dicevamo all’inizio, quando hai un hobby o un passatempo preferito, allo stesso tempo, hai bisogno di tutti gli attrezzi utili che ti servono per poterlo portare avanti.

Auricolari unici nel loro genere

Uno dei tuoi hobby può essere, di certo, la musica. Ascoltarla ovunque e comunque, anche nei posti più impensati, ti richiede, però, degli appositi oggetti e supporti che te la facciano ascoltare come si deve.

E, siccome la tecnologia va sempre più avanti, allora anche Esselunga ti aiuta in questo. Come? Dandoti delle offerte che ti facciano restare al passo con i tempi.

Quella di cui ti stiamo per parlare è un’offerta da prendere al volo e che non puoi lasciarti scappare: si tratta degli Auricolari TWS JVC Bluetooth. Dispositivi senza filo che ti semplificano la vita e che non fanno altro che migliorare la tua giornata, portandoti ad ascoltare la musica che più ti piace e desideri.

Hanno, fra le loro caratteristiche un’alta qualità acustica, 3 modalità di ascolto (normale, basso e alto) ed un’autonomia fino a 23 ore. Ciò che, però, stupisce è il prezzo: solo 19.90€. Cosa aspetti? Corri ad acquistarli subito!