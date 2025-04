Con MacBook Air M4 Apple cresce più di tutti nel primo trimestre

La corsa per anticipare i dazi di Donald Trump e l’aggiornamento ai computer in grado di eseguire modelli e funzioni AI sono i fattori che hanno contribuito a spingere le spedizioni globali: mentre il mercato PC cresce del 6,7% nel primo trimestre 2025 Apple grazie a MacBook Air M4 (in sconto su Amazon) riesce a fare meglio di tutti segnando una crescita a doppia cifra, pari al 17% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nonostante il balzo del 17% in un periodo dell’anno solitamente debole per il settore, Apple vede aumentare la sua quota di mercato complessiva solamente di un singolo punto percentuale, passando dal 9% al 10%.

Nel periodo in esame i principali marchi di computer hanno accelerato le spedizioni nel tentativo di limitare i danni provocati dai dazi. Anche se il governo statunitense ha successivamente ridotto o posticipato le tariffe, l’amministrazione Trump ha anticipato che i dazi sui portatili e altri dispositivi tecnologici saranno fissati entro il prossimo trimestre.

Gli analisti di Counterpoint prevedono che i dazi elevati, sommati l’incertezza che pesa sull’intera filiera, così come sull’economia globale, contribuiranno a ridurre la domanda da parte di aziende e utenti privati.

A parte Apple, l’unico altro costruttore PC che segna una percentuale di crescita a doppia cifra è Lenovo con +11%, consolidando la sua prima posizione nel mondo con una quota del 25%. Segue HP al secondo posto con un aumento del 6% e una quota di mercato invariata pari al 21%. Terza è Dell che cresce del 4% anno su anno con una quota complessiva del 16%.

Per il momento la produzione rimane concentrata in Cina, per questo nei prossimi mesi sfide e competitività saranno determinati anche dall’abilità dei marchi di diversificare la produzione in altri paesi, come India, Vietnam e Messico. Dazi, tensioni e incertezze peseranno sul mercato computer globale nel 2025: Counterpoint prevede una crescita a singola cifra.

