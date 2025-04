CMF Phone 2 Pro sarà la vostra seconda memoria

Il 28 aprile sarà svelato ufficialmente CMF Phone 2 Pro, il secondo smartphone firmato CMF by Nothing, il marchio per la tecnologia a prezzi abbordabili creato da Nothing. Dopo il lancio del primo modello, considerato tra gli smartphone più economici e con buone potenzialità, l’attesa per questo diretto successore è davvero tanta.

Lo smartphone è stato già al centro di alcune anticipazioni diffuse negli ultimi giorni. Da queste emergono alcuni dettagli che lo pongono come un modello più ambizioso e curato rispetto al precedente.

Al suo interno batterà un processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, scelto per garantire un buon bilanciamento tra potenza ed efficienza energetica. Questo chipset di ultima generazione promette prestazioni fluide, mantenendo il dispositivo accessibile sul fronte del prezzo.

Per il comparto fotografico, il CMF Phone 2 Pro punta sulla versatilità con un sistema a tre lenti: una principale, un’ultra‑grandangolare e un teleobiettivo. A supporto di questo hardware si affianca la tecnologia TrueLens Engine 3.0, pensata per migliorare l’elaborazione delle immagini e offrire risultati più precisi in ogni scatto.

Come già è stato per il primo modello, anche in questo successore l’aspetto estetico avrà un ruolo cardine, rappresentando una vera e propria firma distintiva del dispositivo. Nel breve video diffuso dal costruttore su X vengono mostrate due colorazioni, bianco e arancione, per uno stile moderno e riconoscibile, arricchito da una scocca sottile ma resistente.

CMF prevede anche una serie di accessori personalizzabili, per rendere ogni esemplare ancora più “unico e divertente”.

Tra le novità software, spicca Essential Space, un’interfaccia basata su intelligenza artificiale che funge da “seconda memoria” per l’utente. Grazie a questa funzione, tutto ciò che catturiamo – dalle note ai contenuti multimediali – può essere organizzato e gestito in maniera immediata, rendendo l’interazione con il sistema operativo Nothing OS ancora più intuitiva.

Playful and powerful. This is CMF Phone 2 Pro. pic.twitter.com/0vHufUxBfM — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 21, 2025

Chi desidera restare aggiornato sul lancio può registrarsi sul sito cmf.tech, dove saranno pubblicate tutte le ultime novità. Il CMF Phone 1 al momento è in offerta su Amazon a 189 euro nella colorazione nera o verde.

Le ultime novità sull’universo Android sono nella sezione dedicata di macitynet.