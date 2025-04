Regalo, caricabatterie sei porte 100W totali a solo 15,99€

Pubblicità Se avete troppi dispositivi e troppe prese occupate, la soluzione è semplice: un solo caricatore compatto, sei porte a disposizione, fino a 100W totali che costa solo 15,99 €. Con tre porte USB-C e tre USB-A, potete ricaricare laptop, smartphone, tablet, auricolari, smartwatch e volendo anche tutta una serie di altri prodotti tra cui le console portatili Una delle porte USB-C arriva a 65W, perfetta per un MacBook Air o qualsiasi altro portatile moderno, mentre le altre distribuiscono fino a 20W per garantire una ricarica rapida ed efficiente anche agli altri dispositivi. Offre in tutto tre porte USB-C e tre porte USB-A perfette per tanti dispositivi a bassa potenza. Bisogna però tenere conto delle richieste di potenza. Nella pagina Amazon ci sono le informazioni necessarie per capire quali sono le prestazioni a seconda del numero di porte occupate. Questo caricabatterie ha un prezzo stracciato. Costa solo 15,99 euro, grazie ad uno sconto di base che si somma al codice da 5 € che trovate in pagina.

