Con macOS 12.2 il consumo batteria è anomalo con il Bluetooth attivo per alcuni utenti

Dopo l’aggiornamento a macOS Monterey 12.2, alcuni utenti lamentano un eccessivo consumo della batteria sui Mac portatili quando è attivo lo sleep mode (lo stato di stop), un problema che sembra essere provocato dagli accessori Bluetooth che riattivano frequentemente il Mac.

Del problema riferisce il sito Macrumors spiegando che è stato segnalato da diversi utenti, ma anche su Reddit e Twitter negli ultimi giorni è possibile leggere lamentele simili.

Gli utenti che segnalano il problema riferiscono che la percentuale della batteria passa durante la notte dal 100% allo 0% mentre il computer si trova in stato di stop dopo l’aggiornamento a macOS 12.2. Utenti che hanno indagato sulla questione riferiscono che l’inconveniente è dovuto ad alcuni accessori Bluetooth come si evince da log del Terminale che mostrano il messaggio “DarkWake from Deep Idle”, svegliando continuamente il Mac e causando il consumo anomalo della batteria. Il problema a quanto pare riguarda sia i Mac con CPU Intel, sia i Mac con CPU M1.

Whoa macOS 12.2 21D49 (the current version) is behaving like Windows! Battery went from full to 0% while on sleep mode overnight. Any fix, @AppleSupport? pic.twitter.com/w1kdJXyU7r

— fishjourner (@fishjourner) January 29, 2022