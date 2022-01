Tutte le novità Apple 2022 per Mark Gurman

Nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito alcune delle novità di Apple che, a suo dire, dovrebbero arrivare quest’anno.

Gurman – riferisce Macrumors – ha ribadito che Apple ha intenzione di presentare l‘iPhone SE con 5G e SoC aggiornato, un nuovo iPad Air e almeno un nuovo Mac con Apple Silicon in primavera, nell’ambito di un evento che dovrebbe svolgersi a marzo o aprile.

Il nuovo iPhone SE dovrebbe avere un design del tutto simile al modello attuale, incluso il display da 4,7″ e il tasto home con il Touch ID.

Il blog giapponese Mac Otakara ha recentemente riferito che Apple ha in cantiere un iPad Air di 5a generazione, dispositivo che dovrebbero presentare già in primavera e che dovrebbe vantare alcune caratteristiche già viste sull’iPad mini, incluso il chip A15 Bionic, la fotocamera frontale da 12-megapixel Ultra Wide con il supporto al Center Stage (inquadratura automatica delle persone), il supporto 5G per i modelli cellular e il Flash True Tone quad‑LED.

Secondo Gurman, Apple quest’anno presenterà un iMac più grande con CPU M1 Pro e M1 Max, un nuovo all-in-one che Apple dovrebbe chiamare iMac Pro e con un design simile a quello già visto sugli iMac 24″ presentati lo scorso anno. Il redattore di Bloomberg prevede per quest’anno anche l’arrivo di un Mac mini aggiornato, configurabile con chipo M1 Pro e M1 Max.

Per quanto riguarda AirPods Pro, secondo Gurman la Mela ha in cantiere un “grande aggiornamento” entro la fine dell’anno, una voce già riferita dall’analista Ming-Chi Kuo che in precedenza ha parlato di un aggiornamento per questo accessorio previsto per il quarto trimestre dell’anno.

Sia Gurman, sia Debby Wu di Bloomberg hanno in precedenza riferito che Apple starebbe testando auricolari con un design più compatto, eliminando lo “stelo”, sulla falsariga di quanto già visto con i Beats Studio Buds presentati da Apple lo scorso anno.

Secondo Gurman e Wu, i nuovi AirPods Pro integreranno sensori di movimento, utili per funzionalità di monitoraggio del fitness sfruttabili in abbinamento all’Apple Watch.

Anche l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito di un “notevole aggiornamento” del chip wireless rispetto al chip H1 presente negli attuali AirPods Pro. Il chip in questione verrebbe sfruttato per la gestione dell’audio, funzionalità quali l’active noise cancellation (la riduzione del rumore di fondo indesiderato) e altre funzionalità ancora che offrirebbero un complessivo miglioramento della durata della batteria. Secondo Kuo, i nuovi AirPods Pro dovrebbero sfruttare l’audio lossless con Apple Music. La custodia di ricarica degli auricolari in questione, inoltre, dovrebbe consentire di far emettere un suono, identificando gli AirPods lasciati in giro. Si vocifera anche di una custodia water-resistant, alla stregua della custodia degli AirPods di terza generazione.