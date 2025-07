Prime Day, Philips OneBlade 360 regolabarba, cura viso e corpo a 34,99 €

È in offerta su Amazon il Philips OneBlade 360 Autentico Regolabarba, utile per la cura di viso e corpo. Il prezzo scende a 34,99€ rispetto ai 59,99€ di listino, con tecnologia OneBlade da 12.000 movimenti al minuto e lama flessibile a 360° per una rasatura più precisa anche nelle aree difficili.

Lama flessibile e tecnologia OneBlade

Il Philips OneBlade 360 è progettato per rifinire, radere e definire la barba con facilità. La lama si adatta in tutte le direzioni e mantiene un contatto costante con la pelle, riducendo le passate e migliorando il controllo. Il sistema OneBlade combina movimenti rapidi a 12.000 tagli al minuto con una protezione a doppio strato per rendere la rasatura più delicata, anche su peli lunghi o spessi.

Accessori per barba e corpo

Inclusi nella confezione ci sono 3 pettini regolabarba da 1, 3 e 5 mm per un taglio uniforme e personalizzabile. Il kit corpo comprende un pettine Click-on da 3 mm e un sistema di protezione della pelle, pensati per trattare in sicurezza anche le zone più sensibili. Il design consente di utilizzare il dispositivo in entrambe le direzioni per un taglio preciso lungo i contorni del viso.

Ricarica USB e uso in viaggio

OneBlade 360 è alimentato tramite cavo USB-A, comodo da utilizzare sia in casa sia fuori, con la possibilità di ricaricarlo da una porta USB standard (alimentatore non incluso). L’autonomia e la portabilità lo rendono un dispositivo adatto anche per chi viaggia. La confezione include 3 lame 360, cappuccio protettivo e tutto il necessario per la manutenzione quotidiana della barba.

Il prezzo di listino del Philips OneBlade 360 è di 59,99€, ma attualmente è disponibile a 34,99€ su Amazon, con un risparmio di 25€.