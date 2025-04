Con Polaroid Flip scattare e stampare foto brutte è impossibile

Non fatevi ingannare dal fascino retrò di Polaroid Flip: anche se il design richiama molto della mitica istantanea celebre negli anni ’80, all’interno pulsa una fotocamera digitale con tecnologie avanzate per assicurare sempre e comunque foto ben riuscite.

Infatti quando l’utente guarda tramite il mirino una luce rossa avvisa se l’inquadratura è sovraesposta oppure sottoesposta, grazie all’analisi della scena. In aggiunta sul display del coperchio un’altra spia avvisa quando il soggetto è troppo vicino.

Questo è possibile grazie al sistema di autofocus basato sul sonar che gestisce il sistema di quattro lenti con messa a fuoco in base alla distanza. Le onde sonore emesse dal sonar rilevano la distanza dal soggetto, anche al buio, in questo modo il sistema sceglie la lente da impiegare per la messa a fuoco a 0,65m, 0,85m, 1,2m e 2,5 metri.

Anche il flash, il più potente nella lunghissima storia del costruttore, è adattivo e si regola in automatico in base alla distanza dal soggetto: è in grado di illuminare fino a 4,5 metri.

Così quando l’utente inquadra e scatta è certo che Polaroid Flip stamperà una foto bella da conservare e apprezzare gli anni. Al contrario delle foto digitali che spesso rimangono dimenticate nella memoria del telefono o nel cloud. La fotocamera istantanea si usa anche senza app, ma chi desidera più controllo e funzioni trova tutto nell’app Polaroid da cui si gestisce anche doppia esposizione e timer.

Polaroid Flip offre una batteria rimovibile e si ricarica via USB-C_ nella confezione include una tracolla e otto film per iniziare subito a scattare e stampare. È compatibile con i film Polaroid i-Type e 600. Arriverà a metà maggio in Italia al prezzo di 219 euro.

Ricordiamo che i prodotti Polaroid sono distribuiti in Italia da Nital. Polaroid ha un suo store anche su Amazon quindi probabilmente arriverà anche qui.