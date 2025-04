L’iPhone pieghevole con due schermi costerà come due iPhone

L’avete già sentito ma ora lo risentite con una conferma: l’iPhone pieghevole costerà un occhio della testa.

A far ripartire l’argomento è un nuovo rumor arrivato dalla Cina. Secondo un post pubblicato su Weibo dal leaker noto come Instant Digital (che in passato ci ha azzeccato e altre volte no), l’iPhone Fold potrebbe costare almeno 1.000 dollari in più rispetto all’attuale iPhone Pro Max. Facendo due conti: se l’iPhone 16 Pro Max parte da 1.199 dollari, il Fold potrebbe tranquillamente avvicinarsi — o superare — la soglia dei 2.200 dollari. Il prezzo che aveva già ipotizzato Ming Chi-Kuo.

Instant Digital non è un nome nuovo nel panorama dei rumor tech: ha effettivamente anticipato correttamente alcuni dettagli sui prodotti Apple in passato, ma non sempre le sue previsioni si sono rivelate accurate.

Il prezzo, per quanto estremo, sembra riflettere l’intento di Apple: entrare nel mercato dei pieghevoli non da inseguitrice, ma da leader assoluta con un prodotto su cui punta molte carte. Le indiscrezioni parlano di un dispositivo con:

Display interno pieghevole da circa 7,8 pollici, rapporto 4:3, simile a quello di un iPad mini

Display esterno da circa 5,5 pollici

Scocca in titanio e cerniera in metallo liquido

Probabile Touch ID laterale invece di Face ID

iOS modificato o versione ispirata a iPadOS

A questi livelli di prezzo, il confronto diventa inevitabile: per la cifra stimata del Fold, si può acquistare quasi un MacBook Pro M4 a 14″ in configurazione intermedia avanzando anche dei soldi, oppure iPad Pro top con accessori top, o addirittura entrambi scegliendo le configurazioni base. Persino il Galaxy Z Fold 8, atteso per l’autunno, dovrebbe costare meno: circa 1.800 dollari.

Volendo fare un altro paragone, con lo stesso prezzo che in Europa potrebbe essere tranquillamente di 3000 euro, ci si potrebbero comprare due iPhone 15 Pro Max.

Per vericare costi e valore delle indiscrezioni c’è tempo. Il lancio dell’iPhone pieghevole potrebbe essere ad inizio 2027.