Con Summer Air di TrenDevice MacBook Air M1 è tuo a solo 399,90€

Il protagonista indiscusso della stagione è il MacBook Air M1: il portatile Apple che ha rivoluzionato il concetto di potenza ed efficienza

MacBook Air M1, un concentrato di potenza e leggerezza: non è un semplice notebook ma è un vero e proprio alleato per chi studia, lavora o crea. Il MacBook Air con chip Apple M1 offre una combinazione vincente di prestazioni professionali e autonomia incredibile:

Chip M1 con CPU 8-core : più veloce rispetto alla generazione precedente, per gestire multitasking e app creative.

GPU 7-core o 8-core integrata : grafica fluida e reattiva per video, giochi e rendering.

Archiviazione SSD ultraveloce : avvio in pochi secondi e trasferimenti lampo.

Fino a 18 ore di autonomia : lavora o guarda film tutto il giorno, senza cercare una presa di corrente.

Display Retina da 13,3”: immagini brillanti, colori fedeli e testi nitidi come mai prima.

Desiderate un SSD più capiente oppure un grado di ricondizionamento migliore?

Perché scegliere TrenDevice?

Non solo un prezzo incredibile: TrenDevice è la scelta intelligente, sostenibile e sicura per acquistare tecnologia ricondizionata Apple. Ecco perché:

Prezzo imbattibile : MacBook Air M1 da 399,90€ , con un risparmio significativo rispetto al nuovo.

Sostenibilità : ogni acquisto ricondizionato riduce l’impatto ambientale, dando nuova vita a prodotti eccellenti.

Garanzia 12 mesi inclusa in caso di malfunzionamenti tecnici

Ricondizionati da esperti certificati : ogni dispositivo viene testato, igienizzato e riportato a prestazioni ottimali.

Spedizione rapida in tutta Italia.

Assistenza clienti dedicata, prima e dopo l’acquisto.

Su TrenDevice avete sempre la Garanzia di 1 anno, il Reso Gratuito nei primi 14 giorni e potete acquistare anche a rate mensili con Klarna: in 3 rate senza interessi oppure 6 o 12 rate con TAEG 16,90%, con carta di credito, di debito e anche prepagata.

Potete acquistare Ricondizionati o vendere e permutare il vostro usato hi-tech anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Avellino in via Appia 11, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 200.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.