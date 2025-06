Switch 2 sarà pure cara, ma agli utenti non importa

La presentazione di Nintendo Switch 2 non sembrava aver messo d’accordo tutti. Molti hanno lamentato i listini eccessivi proposti dal colosso di Kyoto, soprattutto per i giochi, mentre altri hanno messo in discussione che si trattasse di un modello totalmente nuovo, pensando più ad un aggiornamento minore. Eppure, sembra che queste lamentele non abbiano colto nel segno.

Nintendo ha certamente riposto grandi aspettative per la Switch 2, e a quanto pare non sono state disattese. Il lancio della nuova console ha registrato numeri da record. Al momento esaurita su molti siti e piattaforme di e-commerce, sono state vendute oltre 3,5 milioni di unità, in appena quattro giorni. Mezzo milione di console in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Il traguardo, però, è ancora più impressionante se si effettuano confronti con le console di altri marchi. Sony ha impiegato 16 giorni per vendere 2,1 milioni di PlayStation 4, e ben sei settimane per raggiungere soglia 4,2 milioni. La Switch 2 ha anche battuto il lancio della PS5, che pur avendo avuto un debutto forte durante la pandemia, fu limitato dalla carenza globale di chip e alla quale sono servite sette settimane per arrivare a 4,4 milioni di unità vendute.

Evidentemente, ad essere stato ben orchestrato è l’intero lancio del prodotto, considerando che in USA già i preordini sono andati esauriti presso quasi tutti i grandi rivenditori. Nel Regno Unito, pur non essendo stato il più grande lancio di sempre, la Switch 2 si è comunque posizionata come la quarta console più venduta nella storia britannica, secondo i dati raccolti da NielsenIQ.

Nintendo vince, nonostante tutto

Il successo nelle vendite di Switch 2 è ancor più marcato se si considerano le lamentele di cui accennavamo in apertura di articolo. La presentazione non è andata giù a tutti. Molti hanno lamentato prezzi eccessivi, soprattutto per i software, con Mario Kart 9, che nella versione fisica arriva a costare 90 euro, se acquistato separatamente dalla console.

Non solo, in molti hanno notato la totale assenza di una vera e propria line up prime party, che al momento – oltre al citato Mario Kart – conta solo Donkey Kong Bananza, in uscita per il 17 luglio. La vera sfida, adesso, sarà mantenere questo ritmo. Nintendo punta a vendere 15 milioni di Switch 2 entro marzo 2026. Un obiettivo ambizioso, ma considerando i numeri iniziali potrebbe essere alla portata della multinazionale di Mario.

Un po’ di numeri dalla precedente generazione

Giusto per avere un termine di paragone importante, Switch 1, lanciata nel marzo 2017, vendette 17,79 milioni di unità nei suoi primi 13 mesi di vita, superando le stime iniziali della stessa Nintendo. Oggi, quella console ha superato i 150 milioni di unità vendute, avvicinandosi al primato del Nintendo DS, finora la console più venduta nella storia dell’azienda con 154 milioni di unità.

