Apple Wallet nuovo con iOS 26, tre cose potenziano i boarding pass

Da anni aggiungere e leggere carte d’imbarco sono due delle cose Apple Wallet è in grado di fare. Ma con iOS 26 il sistema si evolve e diventa utile anche per tante altre cose in un viaggio in aereo.

Durante la WWDC 2025, l’azienda ha infatti annunciato una rivisitazione delle carte d’imbarco su iPhone, trasformandole in strumenti attivi e intelligenti.

Live Activities: il tuo volo si muove con te

La prima novità è l’integrazione delle Live Activities. Finalmente, le carte d’imbarco non saranno più solo un QR code statico da mostrare al gate: diventeranno schede dinamiche, visibili nella schermata di blocco, che mostrano in tempo reale ritardi, cambi di gate e orari aggiornati.

Questa funzione, già presente in alcune app di compagnie aeree, viene ora gestita direttamente da Apple Wallet, offrendo un’esperienza più coerente, senza dover dipendere dall’app di Delta o Lufthansa per ottenere aggiornamenti.

Ed è anche condivisibile: si può inviare la Live Activity a un familiare o amico, per tenerlo aggiornato sull’andamento del volo.

Dentro l’aeroporto con Mappe

Un’altra novità riguarda l’integrazione con Apple Maps. Le nuove carte d’imbarco in iOS 26 permettono di accedere in un tocco alle mappe degli aeroporti, aiutando l’utente a orientarsi tra i terminal, individuare il gate, trovare un bar dove prendere un caffè o scoprire un’area lounge disponibile. Tutto questo avviene direttamente dalla carta in Wallet, senza passaggi aggiuntivi, né necessità di aprire altre app.

È probabile che questa funzione sfrutti la mappatura dettagliata degli aeroporti già disponibile in Apple Maps, che negli ultimi anni ha esteso la copertura a numerosi scali internazionali, soprattutto in Nord America, Europa e Asia. Mappe di terminal, servizi igienici, punti ristoro, gate, banchi check-in e persino aree di sicurezza sono già integrati in molte strutture.

Il risultato è un’esperienza più semplice e veloce, in cui si può passare dal volo al percorso senza dover cercare su Google o nelle app ufficiali degli aeroporti.

I bagagli? Li trovi con Dov’è

Per chi viaggia con un AirTag nel trolley, c’è un’altra funzione interessante introdotta in iOS 26: il tracciamento bagagli integrato direttamente nella carta d’imbarco. All’interno di Apple Wallet sarà possibile vedere in tempo reale la posizione del proprio bagaglio, a patto che sia associato a un AirTag registrato nell’app Dov’è ma senza uscire da Wallet.

Ma c’è un aspetto in più, che si collega all’evoluzione già avviata da Apple con iOS 18.2: la possibilità di generare un link pubblico per condividere la posizione di un AirTag con chiunque, anche esterno al proprio account Apple. Questo link, che si può aprire da iPhone, iPad o browser web, mostra l’ultima posizione nota dell’oggetto su una mappa, con data e ora aggiornate. Una funzionalità che Apple sta ora istituzionalizzando anche per l’assistenza aeroportuale.

Apple ha infatti stretto accordi con numerose compagnie aeree internazionali — tra cui Lufthansa, United, Delta, Air Canada, Qantas, Swiss, Iberia e molte altre — per integrare questo sistema nelle loro procedure di servizio clienti. In caso di bagaglio smarrito o in ritardo, il passeggero può inviare il link generato da Dov’è direttamente al servizio di assistenza, permettendo agli operatori di individuare il bagaglio grazie ai dati aggiornati dell’AirTag. L’accesso è riservato al personale autorizzato, con autenticazione obbligatoria e pieno rispetto della privacy.

In pratica, Apple ha trasformato una pratica già diffusa tra i viaggiatori più esperti in un canale ufficiale e riconosciuto per collaborare con le compagnie nel ritrovamento degli oggetti smarriti. E ora, con iOS 26, questa possibilità arriva direttamente all’interno del biglietto aereo salvato in Wallet.

Le compagnie già a bordo (Lufthansa Group inclusa)

Apple ha già confermato una prima ondata di compagnie aeree che supporteranno le nuove carte d’imbarco: Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa Group, Qantas, Southwest, United Airlines e Virgin Australia.

Importante nella nostra ottica italiana, il supporto da parte di Lufthansa Group, di cui fa parte ITA Airways, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sul supporto immediato da parte di ITA.

L’elenco dovrebbe comunque allungarsi nei mesi successivi, anche se non è ancora chiaro se l’esperienza sarà identica per tutte o se ci saranno differenze a seconda dei dati forniti da ciascun vettore.

Quando sarà disponibile?

Il nuovo Wallet con carte d’imbarco evolute sarà disponibile con iOS 26, attualmente in beta per sviluppatori. La beta pubblica è prevista per luglio, mentre la versione finale arriverà in autunno 2025, con ogni probabilità a metà settembre insieme ai nuovi iPhone.

Chi desidera provarlo subito può iscriversi al programma beta di Apple. Per tutti gli altri, l’esperienza rinnovata di Wallet sarà pronta per accompagnare i prossimi viaggi, dal check-in fino al ritiro bagagli.