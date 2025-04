Con Tineco Floor One S9 Artist Series i pavimenti sono una bellezza

Tineco ha annunciato il lancio della nuova serie di lavapavimenti Floor One S9 Artist Series, che comprende due modelli: il Floor One S9 Artist e il modello Artist Premium. La gamma si distingue per il design moderno e funzionale, oltre che per l’integrazion di tecnologie avanzate per migliorare l’efficacia della pulizia.

Un elemento chiave di questi dispositivi è il sistema iLoop Smart Sensor, che regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al tipo e alla quantità di sporco, eliminando la necessità di regolazioni manuali.

Il design senza fili garantisce una maggiore libertà di movimento, mentre la struttura sottile, con il serbatoio per l’acqua pulita posizionato nella parte superiore, contribuisce a ridurre il peso e a migliorare la manovrabilità.

Le ruote omnidirezionali, dotate della tecnologia SmoothDrive, assicurano una guida fluida a 360 gradi, facilitando l’accesso anche agli angoli più difficili, mentre il display a LED offre informazioni in tempo reale sullo stato della pulizia e sulle prestazioni del dispositivo.

Un ulteriore punto di innovazione è rappresentato dal sistema di autopulizia FlashDry. Dopo ogni utilizzo, il dispositivo esegue un ciclo automatico di pulizia che dura 2 minuti, utilizzando acqua riscaldata a 85°C per sciogliere i residui e prevenire la formazione di batteri e odori, seguito da un’asciugatura rapida con aria calda, garantendo così che il dispositivo sia sempre pronto all’uso senza necessità di interventi manuali.

Il Tineco Floor One S9 Artist Series si caratterizza anche per una potenza di aspirazione pari a 22.000 Pa e per una batteria che offre fino a 50 minuti di autonomia. I serbatoi hanno invece una capacità di 1 litro per l’acqua pulita e 0,75 litri per l’acqua sporca, riducendo la frequenza dei riempimenti e il movimento automatico all’indietro al momento dello spegnimento garantisce pavimenti asciutti e privi di striature.

Il modello Artist è ora disponibile al prezzo consigliato di 899 euro , mentre la versione Premium sarà lanciata online e nei negozi fisici entro la fine di aprile, con disponibilità sul sito ufficiale di Tineco, oltre che nel negozio del marchio su Amazon.

Se volete dare uno sguardo alle precedenti versioni, vi invitiamo a leggere la recensione del modello S7 Switch e quella del modello Stretch.