Offerte di Primavera, la fontanella FOFNON per gatti costa solo 43,32 euro

Pubblicità

Tra le offerte di primavera su Amazon c’è uno sconto interessante per chi ha animali in casa: la fontanella automatica FOFNON da 3,2 litri, pensata per gatti e animali di piccola taglia, oggi è in sconto a solo 43,32 euro anziché 69,99 € di listino.

Questo modello è progettato per invogliare gli animali a bere più acqua, grazie al flusso continuo che simula una sorgente naturale, molto più stimolante rispetto a una ciotola statica. Una corretta idratazione è fondamentale per prevenire disturbi urinari e renali, soprattutto nei gatti.

Struttura in acciaio inox e capacità abbondante

La fontanella è realizzata in acciaio inossidabile 304, un materiale igienico e resistente, facile da pulire e meno soggetto alla formazione di batteri rispetto alla plastica. Ha una capacità di 3,2 litri, più che sufficiente per diversi giorni, anche in presenza di più animali in casa. Il serbatoio è compatto ma capiente, e il design è semplice da integrare in qualsiasi angolo della cucina o della zona giorno.

Pompa silenziosa, filtri e batteria integrata

Uno degli aspetti tecnici più apprezzati è la pompa ultra silenziosa, con una rumorosità inferiore ai 30 decibel: non disturba né gli animali né le persone, ed è quindi adatta anche per l’uso notturno.

L’acqua viene purificata da un sistema di filtrazione a carbone attivo, che trattiene impurità, peli e residui, mantenendola fresca più a lungo. I filtri possono essere facilmente sostituiti: sono disponibili su Amazon anche in confezioni multiple.

Un altro elemento distintivo è la batteria ricaricabile da 4200 mAh, che consente un funzionamento anche senza collegamento diretto alla presa elettrica. L’autonomia può arrivare fino a 45 giorni in standby, e la fontanella può essere utilizzata anche in modalità completamente wireless.

Sensore di movimento e luce LED

La FOFNON è dotata di un sensore di movimento che attiva il flusso d’acqua solo quando l’animale si avvicina. Questo riduce il consumo energetico e limita il movimento inutile dell’acqua, contribuendo a mantenerla più pulita. Una luce LED consente inoltre di tenere sotto controllo il livello dell’acqua anche al buio, utile per evitare che si svuoti del tutto senza accorgersene.

Facile da usare e da mantenere

L’assemblaggio è semplice e tutte le componenti possono essere rimosse per una pulizia accurata. L’acciaio si lava facilmente a mano o in lavastoviglie (per le parti compatibili), e la struttura è solida, adatta all’uso quotidiano.

Si compra su Amazon a solo 43,32 euro invece che al prezzo di listino di 69,99 €