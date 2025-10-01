Con webOS 25 sui TV LG arrivano AI, nuove funzioni e più contenuti

LG Electronics ha rilasciato l’aggiornamento a webOS 25 destinato ai televisori che fanno parte del webOS Re:New Program. Grazie a questo aggiornamento, sui TV del marchio commercializzati dal 2022 al 2024 sarà possibile sfruttare nuove funzioni che migliorano l’usabilità e arricchiscono i contenuti disponibili.

L’aggiornamento a webOS 25 offre funzioni quali AI Concierge e AI Chatbot, che semplificano la scoperta di nuovi contenuti e la gestione delle impostazioni.

L’Intelligenza Artificiale in salotto

In particolare, AI Concierge consiglia nuovi contenuti da guardare in base alle abitudini e gusti degli utenti. Invece AI Chatbot aiuta a gestire e risolvere problemi tecnici e di utilizzo in modo proattivo, guidando l’utente attraverso i menu e proponendo soluzioni, il tutto utilizzando la voce oppure il telecomando puntatore.

Chiedilo al tuo televisore

L’aggiornamento offre anche la funzione AI Search potenziata con l’integrazione di Microsoft Copilot, che estende le possibilità di ricerca oltre i contenuti disponibili sulle varie piattaforme. Il produttore fa sapere che gli utenti potranno “chiedere al TV qualunque cosa vogliano”, dall’organizzazione di un weekend in agriturismo in Toscana, ad approfondimenti su tematiche di attualità, tutto utilizzando il linguaggio naturale.

Navigare tra le app

Il sistema di Quick Card è stato aggiornato per rendere più intuitiva la navigazione tra le app, suddivise in categorie come musica, giochi e sport, con update specifici per le app News, Gaming Portal e Radio+, che arricchiscono l’offerta di contenuti e di funzioni.

Altra novità è l’integrazione di Google Cast per la trasmissione di contenuti da smartphone e tablet Android direttamente sullo schermo del televisore.

Altre novità e modelli compatibili

L’aggiornamento porta novità anche sul fronte della qualità di immagine: AI Picture Wizard, la funzione per personalizzare le impostazioni dell’immagine in base ai gusti dell’utente, è stata migliorata grazie a un algoritmo di deep learning che utilizza una banca dati molto più estesa rispetto alla versione precedente.

Altra novità il servizio LG Gallery+ che offre l’accesso a una vera e propria galleria digitale personalizzata, con oltre 4.000 immagini tra opere d’arte, fotografie e immagini di film celebri.

webOS 25, serie e modelli supportati

L’aggiornamento a webOS 25 è già disponibile per i modelli di TV LG OLED delle serie G4, M4, C4 e B4 e per i modelli delle serie QNED 86T e 87T e verrà esteso progressivamente nelle prossime settimane a tutti i prodotti che fanno parte del programma webOS Re:New. Tra questi rientrano i TV OLED, QNED, NanoCell e UHD introdotti dal 2023 in avanti e i TV OLED delle serie C e G introdotti nel 2022.

Ricordiamo che con il programma webOS Re:New, LG garantisce quattro aggiornamenti di sistema nell’arco di cinque anni, a partire da quando il televisore è stato immesso sul mercato.

I televisori LG OLED AI 2025 sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.