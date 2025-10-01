Volvo Cars lancia l’elettrica Volvo EX30 Black Edition

Volvo Cars ha presentato Volvo EX30 Black Edition andando ad arricchire quella che è oggi una famiglia di modelli caratterizzati da un look total black.

L’offerta di Volvo EX30 Black Edition è più essenziale rispetto a quella delle altre Black Edition: prevede infatti un solo colore di carrozzeria, l’Onyx Black – che ha caratterizzato fin dall’inizio le versioni Black Edition – e un solo rivestimento per gli interni, l’Indigo in Tessuto e Nordico. A rendere comunque immediatamente riconoscibile la versione sono il frontale con iron mark Volvo ed elemento diagonale color nero lucido e il portellone posteriore con logo Volvo color nero lucido. I badge Extended Range /Twin Performance sono invece invariati rispetto alle altre versioni.

EX30 Black Edition presenta inoltre vetri delle porte posteriori e del bagagliaio oscurati e cerchi neri da 19″ di serie (per pneumatici 245/45 R19), con cerchi da 20″ a cinque razze color nero lucido acquistabili in opzione.

La ​​Volvo EX30 Black Edition è disponibile con i due livelli di allestimento Plus e Ultra. In linea con le caratteristiche del modello, anche la EX30 Black Edition viene offerta con tre livelli di propulsione: le soluzioni Single Motor e Single Motor Extended Range da 200 kW (272 CV) di potenza; la soluzione Twin Motor Performance da 315 kW (428 CV) di potenza.

Ecoincentivi

Le versioni Single Motor Plus e Single Motor Extended Range Plus della EX30 Black Edition rientrano nei limiti fissati dagli ecoincentivi e possono quindi godere dei contributi previsti dalla legge. Partendo da un prezzo di listino (con IVA) di 41.800€ per la versione Single Motor Plus e di 43.370€ per la versione Single Motor Extended Range Plus, il vantaggio offerto dagli ecoincentivi – che può arrivare fino a 11.000 € di ribasso – consente di accedere a condizioni di acquisto competitive.

Al pari di EX30 Black Edition, anche il modello EX40 rientra nei parametri degli ecoincentivi.

La nuova EX30 Black Edition può essere ordinata da oggi in Italia e negli altri mercati Europei, in anticipo rispetto alle altre aree geografiche. L’avvio della produzione è previsto per l’inizio di dicembre (in Cina e nella fabbrica di Ghent in Belgio).

