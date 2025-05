Console portatile stile Game Boy a soli 6 €

Ve lo ricordate il primo Game Boy di Nintendo? In rete al momento trovate in sconto una console portatile ispirata al suo design che vi mette in mano 400 videogiochi in un colpo solo e con l’ulteriore comodità di poter ricaricare la batteria come fosse un cellulare.

Questa console presenta una scocca verniciata di un rosso vivace e monta un ampio schermo HD a colori dove vengono appunto visualizzati i 400 titoli classici inclusi nell’acquisto che spaziano tra diversi generi in modo da permettere a tutti di trovare quelli che più fanno al caso loro.

Che si tratti di un viaggio in macchina, di una giornata fuori casa o semplicemente per chi si annoia mentre attende l’autobus o si trova in coda alle Poste, una console come questa si può facilmente portare ovunque (misura circa 14 x 10 x 5 centimetri).

Se poi siete a casa, potete rilassarvi sul divano e godere del sistema di connessione alla TV tramite cavo AV per trasferire le schermate di gioco sul più ampio schermo del televisore, rendendo l’esperienza più immersiva e adatta anche a momenti di condivisione in famiglia.

L’interfaccia è semplice e intuitiva, pensata per essere utilizzata senza difficoltà anche dai più piccoli, e in confezione trovate tutto il necessario per iniziare a giocare fin da subito: console, batteria, cavo AV, cavo di ricarica e manuale di istruzioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 6 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che il costo può essere un indicatore delle caratteristiche offerte da un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

