Coronavirus, dagli operatori del settore gaming parte la campagna #PlayApartTogether

Gli operatori del vasto settore globale del gaming hanno concordato di divulgare i messaggi chiave dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per contribuire al contenimento della diffusione di COVID-19.

Per promuovere la diffusione di questi messaggi, 18 leader del settore del gaming operanti nel ramo dell’intrattenimento interattivo hanno lanciato l’iniziativa #PlayApartTogether per esortare l’ampia platea di utilizzatori delle loro reti ad attenersi alle linee guida per la salute delineate dall’OMS, compresi distanziamento fisico, igiene delle mani, igiene respiratoria e altre misure preventive efficaci che le persone possono adottare per combattere COVID-19.

Per mezzo dell’offerta di eventi speciali, contenuti esclusivi, attività, premi e ispirazione in alcuni dei giochi più popolari, l#PlayApartTogether incentiva gli utenti a osservare le migliori pratiche per proteggere la loro salute e quella delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono.

Mediante l’incorporazione di messaggi su come proteggersi da COVID-19 nei giochi, il settore sta dicendo al mondo: “Ovunque vi troviate, qualunque sia il gioco cui state giocando, potete fare la differenza.” Al programma hanno aderito: Activision Blizzard, Kabam, Snap Games, Amazon Appstore, Maysalward, Twitch, Big Fish Games, Playtika, Unity Dirtybit, Pocket Gems, Wooga, Glu Mobile, Riot Games, YouTube Gaming, Jam City, SciPlay e Zynga.

Tra le tante dichiarazioni, citiamo quella di Jeff Karp, Presidente e Direttore generale di Big Fish Games: “In questo momento, forse più che in qualsiasi altro momento prima d’ora, la solidarietà nella lotta comune contro COVID-19 riveste un ruolo cruciale. Insieme alla nostra comunità globale di produttori di giochi e sotto la guida tecnica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, speriamo di raggiungere, attraverso tutti i nostri giochi, milioni di giocatori con la campagna #PlayApartTogether. Attraverso giochi come Cooking Craze, Gummy Drop, Decurse e Fairway Solitaire possiamo diffondere gli importanti messaggi per la sicurezza dell’OMS facendo sapere al tempo stesso ai membri della nostra comunità che non sono soli. Siamo tutti nella stessa barca, pur separati”.

