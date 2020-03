Haylou T15, auricolari TWS con Bluetooth 5.0 in offerta a 25,99 euro

Gli auricolari Haylou T15 sono una valida alternativa agli AirPods di Apple specialmente dal punto di vista del prezzo: li comprate su Ebay a soli 25,99 euro.

Tra le peculiarità di questo accessorio c’è innanzitutto il supporto alla tecnologia Bluetooth 5.0, che promette un segnale più stabile e a lungo raggio, oltre che a un notevole risparmio dal punto di vista energetico.

Questi auricolari, riponibili nella custodia compresa nel prezzo che oltre a proteggerli da urti e graffi ne ricarica anche la batteria grazie alla funzione di powerbank integrata, possono essere usati sia in coppia per allenarsi in palestra ed ascoltare la musica, sia in mono per gestire le telefonate durante la guida e tenere un orecchio sempre vigile sui rumori stradali.

Promettono fino a 60 ore di autonomia grazie alle ricariche offerte della custodia, che diventano 100 ore se si lasciano semplicemente accesi e in Standby. Sono inoltre dotati della tecnologia di cancellazione del rumore DSP e sono certificati IPX5, quindi resistono senza problemi al sudore oppure ad un improvviso scroscio di pioggia.

Come dicevamo sono in offerta su Ebay al prezzo di 25,99 euro. Sono venduti da lns-hk, negozio con all’attivo oltre 26mila vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 98,1%.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.