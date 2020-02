Coronavirus può avere un impatto positivo sulle vendite di App Store

Un report controtendenza e sorprendente quello di Morgan Stanley che prevede un possibile impatto positivo del coronavirus sulle vendite App Store. Finora infatti gli analisti si sono concentrati sulle conseguenze negative per la chiusura delle fabbriche e delle attività commerciali, ritardi di produzione e consegna dei prodotti, scorte scarse e altro ancora, effetti che interessano anche Apple per AirPods e si prevede forse anche per iPhone 9.

La possibile spinta positiva di Coronavirus su App Store è indicata da Katy Huberty di Morgan Stanley. L’analista ritiene che con lo stop delle attività commerciali e il consiglio di ridurre al minimo le uscite di casa, le persone cerchino alternative per trascorrere il tempo e per l’intrattenimento all’interno delle mura dimestiche, incrementando così gli acquisti digitali.

Il report segnalato da StreetInsider non si limita a indicare un possibile sorprendente legame tra Coronavirus e App Store ma offre anche alcuni dati a sostegno di questa tesi. Il colosso dei videogiochi cinese Tencent (WeChat) ha incrementato la capacità dei server usati dalle persone per giocare a Game of Peace. Il potenziamento è avvenuto durante le festività del Capodanno cinese, periodo in cui la maggior parte degli eventi e degli appuntamenti sono stati cancellati proprio a causa della diffusione del virus.

Non solo: sempre dal report, emerge un altro possibile dato che sembra confermare la connessione tra Coronavirus e App Store. Nel mese di gennaio il ricavo netto di App Store è aumentato del 22,5% rispetto al 2018, anche se in questo caso occorre rilevare che praticamente ogni anno Cupertino registra numeri in forte crescita di App Store nel periodo delle festività invernali.

