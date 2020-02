iPhone 9 e Galaxy S20 sono già pubblicizzati da un operatore coreano

Una trovata pubblicitaria davvero insolita quella di un negozio dell’operatore coreano KT che in un poster sembra già confermare l’esistenza e l’arrivo sul mercato di iPhone 9 e Galaxy S20. Affiancare l’atteso terminale più economico della gamma Apple con il prossimo top di gamma Samsung non ha molto senso dal punto di vista dei dispositivi che rientrano in fasce di prezzo completamente diverse.

Da mesi iPhone 9, spesso indicato anche come iPhone SE 2, è previsto in arrivo a marzo con chassis e design simili a iPhone 8, con Touch ID, ma specifiche tecniche molto simili agli iPhone 11 di ultima generazione, affiancati però da un comparto fotografico alleggerito per ridurre costi di produzione e prezzo: sembra sarà proposto a partire da 399 dollari.

Il prezzo invece sarà decisamente più elevato per Galaxy S20 atteso con specifiche da top di gamma e comparto fotografico di ultimissima generazione: secondo le anticipazioni il prezzo partirà da 900-1000 dollari a salire per i modelli Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Nel cartellone di KT che pubblicizza insieme iPhone 9 e Galaxy S20, di cui riportiamo una fotografia dal sito cinese cnBeta e un ingrandimento, il design dei due terminali raffigurati è in linea con quanto emerso finora. Sul retro del terminale Apple una sola fotocamera, logo Apple centrato come negli ultimi modelli e la colorazione rossa (Product)RED che dovrebbe affiancare le versioni nera e bianca. Invece per il prossimo top di gamma Galaxy frontale tutto schermo con camera frontale a goccia al centro del bordo superiore.

Tutto lascia pensare a una trovata pubblicitaria per stuzzicare potenziali clienti in attesa degli ultimissimi modelli. Trattandosi però di un operatore di telefonia coreano, rimane il dubbio che l’operazione parta da informazioni già note agli operatori non ancora di dominio pubblico, forse per indicare che i preordini sono già partiti o in dirittura di arrivo.

Tutto quello che è emerso finora su iPhone SE 2 o iPhone 9 è in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Galaxy S20 sono disponibili qui.