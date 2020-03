Coronavirus, Tim Cook promette aiuti alla Protezione Civile italiana

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha promesso supporto per la questione coronavirus, impegnandosi a offrire donazioni alla Protezione Civile italiana e ad altre iniziative su tale versante nella Silicon Valley.

In un tweet, l’a.d. di Apple scrive: “Non è mai stato così importante sostenersi a vicenda. Stiamo facendo una sostanziosa donazione che comprende materiale medico destinato alla Protezione Civile in Italia, per aiutare gli eroici paramedici, il personale medico e volontari che stanno lavorando duramente per proteggere e salvare vite”. In italiano, Cook conclude il tweet con “Vicini all’🇮🇹♥️’

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️ — Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020

Come noto, in Italia il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale. Le principali azioni coordinate dal Capo del Dipartimento sono volte al soccorso e all’assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei cittadini che si trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti al rischio.

Apple si è già impegnata in precedenza in donazioni per la risposta globale al COVID-19 -sia per aiutare a curare i malati che per contribuire a ridurre l’impatto economico e sulle comunità della pandemia – che hanno raggiunto oggi i 15 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tim Cook ha anche annunciato in precedenza che Apple raddoppierà automaticamente le donazioni dei dipendenti per sostenere gli sforzi di risposta di COVID-19 a livello locale, nazionale e internazionale. Nella lettera inviata ai dipendenti pochi giorni addietro, Cook ha scritto : “Non c’è alcun dubbio sulla sfida di questo momento. L’intera famiglia Apple è grata agli eroici primi soccorritori, medici, infermieri, ricercatori, esperti di salute pubblica e funzionari pubblici di tutto il mondo che hanno dedicato tutta la loro energia ad aiutare il mondo ad affrontare questo momento. Non sappiamo ancora con certezza quando il rischio maggiore sarà alle nostre spalle”. “Eppure sono stato ispirato dall’umanità e dalla determinazione che ho visto ovunque nella nostra comunità globale. Come ha detto il presidente Lincoln in un momento di grandi avversità: “La situazione è carica di difficoltà, e noi dobbiamo elevarci grazie a questa situazione. Poiché le circostanze in cui ci troviamo sono nuove, dobbiamo pensare in modo nuovo e agire in modo nuovo.” “È così che Apple ha sempre scelto di affrontare le grandi sfide. Ed è così che ci alzeremo per affrontare anche questa”.

