Nokia 8.3 5G, presentato il primo terminale HMD 5G globale a prezzo abbordabile

Con una presentazione in diretta live via YouTube HMD ha presentato Nokia 8.3 5G, il primo smartphone Android del costruttore con connettività 5G. I dirigenti della società dichiarano che si tratta del primo terminale 5G già pronto per la copertura globale e le varie tecnologie di rete di prossima generazione che gli operatori impiegano e impiegheranno in vari paesi del mondo, il tutto proposto a un prezzo abbordabile, pari a una frazione dei top di gamma Android 5G attualmente sul mercato.

Il primo smartphone Nokia 5G realmente globale e a prova di futuro, Nokia 8.3 5G, è progettato per supportare implementazioni di reti 5G multiple e in evoluzione, con supporto per le combinazioni 5G standalone e non-standalone che gli operatori stanno lanciando in tutto il mondo. Essendo il primo smartphone a utilizzare la soluzione Qualcomm 5G RF Front end module, integrata nella Qualcomm Modular Platform, Nokia 8.3 5G condensa più di 40 diversi componenti RF in un unico modulo, rendendolo non un dispositivo globale e anche uno smartphone a prova di futuro, pronto per le prossime fasi del 5G.

Nokia 8.3 5G è dotato di una versatile fotocamera quadrupla PureView con ottiche Zeiss, che consente di catturare ogni dettaglio. Fanno il loro debutto le funzionalità Zeiss Cinema capture e editor che, unite alla registrazione video in condizioni di scarsa illuminazione con audio OZO, rendono Nokia 8.3 5G un terminale consigliato per la creazione di video e contenuti.

Qui di seguito riportiamo le specifiche delle fotocamere posteriori: ottiche Zeiss con sensore da 64MP, f/1.89, ultra wide con sensore da 12MP, f/2.2, 120° FOV, AF, 1.4um(2.8um in 3MP video mode), 1/2.43’’, 16:9 cinematic aspect ratio sensor + sensore di profondità da 2MP con lentre macro. Fotocamera frontale con ottica Zeiss da 24MP, f/2.0. Il terminale misura 171.90 x 78.56 x 8.99mm e pesa 220 grammi.

Grazie alla connettività di ultima generazione Nokia 8.3 5G permetterà a un numero maggiore di utenti la possibilità di godere di una connettività veloce e affidabile per lo streaming e il gioco in mobilità. Fedele alla tradizione finlandese, Nokia 8.3 5G è proposto in Polar Night, colorazione che si ispira al cielo artico. «Siamo orgogliosi di supportare HMD Global nell’annuncio del loro nuovo dispositivo 5G – uno dei primi smartphone ad essere basato sulla Qualcomm Snapdragon 765G Modular Platform» dichiara Cristiano Amon, President, Qualcomm.

«Abbiamo sviluppato questa piattaforma per contribuire a rendere disponibile per tutti l’esperienza 5G e offrire ai nostri clienti vantaggi di time to market – si tratta di una soluzione altamente integrata basata sulla prima piattaforma mobile annunciata al mondo con 5G integrato, accoppiata a un modulo RF avanzato per creare una soluzione 5G veramente globale.

Utilizzando questo approccio modulare, i dispositivi Nokia 5G saranno il perfetto connubio tra design elegante e prestazioni. Guardando al futuro, le possibilità con il 5G sono davvero illimitate, e siamo entusiasti di ciò che Qualcomm e HMD Global realizzeranno insieme in questa nuova era».

Il nuovo smartphone Android 10 Nokia 8.3 5G sarà disponibile a partire dall’estate 2020 nel colore Polar Night al prezzo di 599 euro per la versione da 6GB/64GB RAM/ROM e 649 Euro per quella da 8GB/128GB.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di HMD Global e Nokia sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli articoli che parlano di Android si parte da qui. Invece per tutti gli articoli dedicati a iPhone rimandiamo alla sezione dedicato di macitynet.