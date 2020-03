Sei super giochi gratis per iPhone e iPad: Alto’s, Kingdom e Prune

Stare a casa, in questi giorni, diventa praticamente un obbligo imposto, oltre che dai numerosi decreti emanati dal governo per l’emergenza coronavirus, anche dal buon senso. Non mancano certamente le attività da fare a casa, tra le quali quelle videoludiche. Ancor di più oggi, che potete scaricare su iPhone e iPad sei splendidi giochi: Alto’s Adventure, Alto’s Odyssey, Kingdom Rush, Kingdom Rush Frontiers e Prune. Non hanno bisogno di presentazioni, correte a scaricarle con i link che vi segnaliamo in questo articolo.

La serie Alto’s non ha bisogno di presentazione, si tratta di due splendidi runner game in cui condurre un rider per mondi surreali, magnificamente disegnati, che conducono il giocatore per deserti e colline cariche di atmosfera. Lo scopo è quello di resistere per quanto più tempo possibile in pista, cercando di raggiungere tutti gli obiettivi che di volta in volta vengono proposti dalla CPU.

Solitamente hanno un prezzo che varia da 1,09 euro a 3,49, ma oggi si scaricano entrambi gratis.

Tra i titoli gratuiti del momento anche Kingdom Rush, Kingdom Origins e Kingdom Frontiers. Si tratta di splendidi titoli Tower Defense, tra i migliori in App Store per quanti amano la grafica cartoon: non inganni, però, lo stile fumettoso, perché il livello di sfida impegnerà chiunque.

Anche in questo caso il costo di ciascun singolo gioco varia fino a 5,49 euro, ma oggi si possono scaricare gratis.

In ultimo, non certamente per importanza, c’è anche Prune. Si tratta di un titolo pluripremiato, che gli sviluppatori hanno definito come una lettera d’amore agli alberi. Un gioco sulla bellezza e il piacere della coltivazione. Con uno scorrimento del dito il giocatore farà crescere e darà forma al proprio albero, alla luce del sole, mentre si evitano i pericoli di un mondo ostile, il tutto con grafica in stile giapponese e musica rilassante.

Prune è gratis e si scarica da qui.



