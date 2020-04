Coronavirus, tutti a casa a leggere Harry Potter: gratis libro ed audiolibro

C’è un’altra cosa che possiamo fare in questi giorni di quarantena: leggere (o rileggere, dipende da caso a caso) i libri di Harry Potter gratis. Per farlo ci viene in aiuto l’autrice della saga, J.K. Rowling, in collaborazione con le case editrici Bloomsbury e Pottermore Publishing and Scholastic, il catalogo di ebook OverDrive e la piattaforma di audiolibri Audible.

Insieme infatti hanno deciso di rendere disponibile gratuitamente il primo libro della serie, Harry Potter e la Pietra Filosofale, sia in versione ebook sia come audiolibro. L’annuncio è stato fatto attraverso il lancio di una nuova sezione del sito Wizarding World – sito ma anche app dedicata all’universo magico di J.K. Rowling – denominata Harry Potter At Home nata proprio con lo scopo di cullare i fan vecchi e nuovi del maghetto con la cicatrice a saetta in questo delicato momento di isolamento forzato.

Infatti le società che hanno pubblicato le opere della scrittrice spiegano che nei giorni a venire saranno proposte anche altre attività con lo scopo di distrarsi e trascorrere un po’ di tempo nel magico mondo di Harry Potter. Sono infatti già diversi i contenuti a disposizione degli utenti tra cui un quiz per mettere alla prova le proprie conoscenze sul primo capitolo della storia, un gioco di enigmistica e un tutorial video che insegna a disegnare uno Snaso, il simpatico animaletto ruba-tesori che abbiamo conosciuto nel primo capitolo della serie cinematografica Animali Fantastici e il cui terzo film, salvo ulteriori posticipi, dovrebbe arrivare nelle sale a novembre 2021.

Mentre tutte queste attività sono fruibili nella sola lingua inglese, sia l’ebook che l’audiolibro di Harry Potter e la Pietra Filosofale sono disponibili anche in italiano. Per leggerlo su smartphone e tablet occorre scaricare l’app Libby della piattaforma OverDrive di Rakuten (il libro di Harry Potter gratis lo trovate qui); per quanto riguarda invece l’audiolibro, il cui testo è letto dal formidabile Francesco Pannofino, voce ufficiale italiana di George Clooney e, per restare in tema, anche quella del doppiaggio italiano del personaggio di Rubeus Hagrid in Harry Potter, è sufficiente ricercarlo nella piattaforma di Audible (lo abbiamo fatto noi per voi: cliccate direttamente qui).

