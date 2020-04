Frutta e verdura a domicilio, Cortilia si adegua al coronavirus

Da anni l’e-commerce Cortilia porta direttamente nelle case la spesa di prodotti a filiera corta, ma per far fronte alla lunga quarantena obbligata dal coronavirus, ha da poco attivato una serie di iniziative per dare un contributo alle comunità e ai territori più colpiti in cui opera. Innanzitutto, a fronte del forte aumento degli ordini e del traffico su sito web e app per iPhone e Android, l’azienda food tech – presente in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna – ha potenziato la piattaforma per consentire l’accesso a un maggior numero di utenti.

Sono state inoltre semplificate le fasce orarie per permettere di gestire il trasporto in modo più efficiente ed è stato introdotto il limite di una consegna ogni 7 giorni per ciascun indirizzo, con un importo massimo di 150 euro, per garantire a più persone la possibilità di fare la spesa.

E’ stata poi anticipata la chiusura degli ordini alle ore 21 per dare più tempo al personale di magazzino di preparare tutte le spese e la consegna è stata resa sempre gratuita per tutte le spese. Tutte queste misure – spiegano – stanno consentendo una significativa crescita del numero di clienti serviti anche a discapito del fatturato, come conferma l’introduzione del massimo importo per consegna o il fatto che non sia stato effettuato alcun incremento di prezzo.

Ovviamente oltre a cercare di soddisfare il maggior numero di richieste da parte dei consumatori, Cortilia si è impegnata adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei propri lavoratori e la riduzione del rischio sanitario negli ambienti di lavoro.

Le altre iniziative

Per dare un aiuto concreto a chi in questo momento vive una situazione di particolare difficoltà, l’azienda ha infine deciso di impegnarsi attraverso una serie di iniziative solidali. In collaborazione con Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e ASST Spedali Civili di Brescia, che operano nella regione più duramente colpita dalla diffusione del Coronavirus, Cortilia ha attivato sul proprio sito e sull’app una white list (al momento riservata agli operatori dei due ospedali, ma nelle prossime settimane potrebbe essere ulteriormente estesa) che darà la possibilità ai medici e al personale sanitario di usufruire di una corsia preferenziale per accedere allo store online e di uno sconto del 10% sugli acquisti.

Contemporaneamente è stato deciso di effettuare all’ospedale di Brescia una donazione di 10.000 piatti pronti realizzati con ingredienti sani e biologici. L’attività è effettuata in collaborazione col produttore Gastronobio che si occuperà della preparazione dei pasti.

Inoltre la società ha aderito alla campagna “SOStieni Brescia”, patrocinata dal Comune di Brescia, che raccoglie fondi e generi alimentari in favore delle famiglie in difficoltà. Questa azione si aggiunge alla collaborazione già in atto da anni con Banco Alimentare Lombardia, a cui Cortilia conferisce le proprie eccedenze perché vengano distribuite alle strutture caritative sparse sul territorio per l’attività assistenziale verso le persone indigenti.

Cortilia è disponibile sia tramite sito web che app: si scarica da questa pagina di App Store per iPhone, invece da qui su Google Play Store per Android. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di coronavirus, sull’impatto sul mondo della tecnologia, ma anche delle soluzioni e delle offerte proposte per il periodo di distanziamento sociale sono disponibili a partire da questa pagina del nostro sito web.