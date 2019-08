Wizarding World, in arrivo l’app dedicata a Harry Potter e Animali Fantastici

Wizarding World non sarà un nuovo videogioco bensì un’app che i fan di Harry Potter e del mondo magico ideato dalla sua scrittrice dovrebbero installare senza pensarci troppo. Sviluppata dall’omonima società che dirige il sito Pottermore in collaborazione con la Warner Bros, quest’applicazione sarà il punto di riferimento ufficiale per tutto ciò che concerne gli argomenti “Harry Potter” e “Animali Fantastici”, la nuova saga cinematografica che continua a far sognare grandi e piccini raccontando gli anni che hanno preceduto la nascita del maghetto con la cicatrice a saetta in fronte.

L’app sarà il punto di raccolta di annunci, sondaggi, ma anche quiz e notizie – giusto in tempo per seguire gli sviluppi del terzo capitolo della serie di Animali Fantastici, le cui riprese inizieranno nella primavera del 2020 e, salvo ulteriori ritardi, dovrebbe arrivare nelle sale il 12 novembre dell’anno successivo – al fianco del Wizarding Weekly, una sorta di rivista digitale speciale che uscirà ogni mercoledì.

L’applicazione dovrebbe uscire nelle prossime settimane, con il lancio iniziale previsto per gli utenti iOS e Android della Nuova Zelanda.

Nell’annuncio si legge che la produzione starebbe attualmente lavorando per aggiungere funzionalità con lo scopo di rendere l’app “ancora più magica”. Di che “magia” si tratti non è dato saperlo, ma da fan della serie speriamo si tratti di quella più desiderata dal pubblico, che da quando nacque il portale Pottermore (era il 14 aprile 2012) non è mai arrivata: la traduzione dei contenuti anche nella lingua italiana. Speriamo che questa sia la volta buona.