Correte! Super offerta flash Amazon: AirPods 2 a solo 157,52€

Solo poche ore fa vi segnalavamo il primo, modesto ma interessante, sconto sulle Airpods 2 su Amazon e ora sempre su Amazon gli auricolari della Mela scendono ancora e ad un prezzo per il quale è difficile persino comprare gli Airpods di prima generazione: solo 157 euro.

L’offerta, inutile dirlo è di rilievo. Dovremmo del resto ripetere le stesse cose che abbiamo detto questa mattina aggiungendo enfasi sul livello dello sconto e tornando a sottolineare che non solo un prodotto di questo tipo è impossibile da trovare scontato, ma che è pure semplicemente difficile da trovare. In più vi dovremmo dire anche che in questo momento le AirPods 1 sono offerte da Amazon sempre in sconto ma solo due euro meno delle AirPods 2: 155 euro.

Non ci resta che invitarvi a comprare al più presto; scommettiamo che questo livello di prezzo è destinato a durare molto poco.

Click qui per comprare le AirPods 2 a 157,52€