Netgear Armor, la sicurezza di Bitdefender ora sui sistemi Orbi WiFi Mesh

Netgear annuncia la disponibilità, sui sistemi Orbi WiFi Mesh, di Netgear Armor by Bitdefender, il sistema per la sicurezza informatica annunciato lo scorso anno e visto a settembre dal vivo all’IFA di Berlino.

A differenza di altre soluzioni anti-malware che offrono protezione solo per i dispositivi Android, iOS, Windows e Mac, Netgear Armor garantisce la sicurezza di tutta la rete: questo significa che tutti i dispositivi Smart Home e iOT connessi al sistema WiFi Orbi beneficiano di questa protezione.

Questo sistema assicura innanzitutto protezione da minacce su rete domestica di tutti i dispositivi connessi alla rete, compresi i dispositivi domestici intelligenti. Di fatto Armor su Orbi blocca attivamente i siti e le applicazioni malevoli conosciuti e avvisa l’utente, con notifiche istantanee, ogni volta che qualcuno visita siti web che potrebbero provare a truffare, infettare o rubare informazioni personali. Inoltre, Bitdefender Total Security, incluso in Netgear Armor, consente di installare una protezione anti-malware completa sui dispositivi Android, iOS, Windows e Mac dell’utente e di tutto il nucleo familiare.

Grazie a questo sistema si beneficia poi di protezione dei dispositivi lontano da casa, ovvero gli smartphone e computer con installato Netgear Armor saranno protetti anche se non collegati alla rete domestica. Inoltre si ha a disposizione un sistema di rilevamento avanzato delle minacce che prevede l’identificazione e il blocco di virus, spyware, ransomware, collegamenti dannosi e altre truffe Internet e scansioni regolari della vulnerabilità di tutti i dispositivi collegati alla rete domestica, nel senso che i malware come virus, spyware, ransomware e link maligni verranno identificati e bloccati ancor prima che raggiungano i device (tramite l’app Orbi, sullo smartphone o sul computer, l’utente riceverà immediatamente le notifiche di rilevamento e blocco delle minacce).

Per finire Netgear Armor offre protezione dai furti di dati anche sui dispositivi mobile: in caso di smarrimento l’utente potrà di fatto localizzare, bloccare e cancellare da remoto i dati sullo smartphone o sul computer.

Come dicevamo Netgear Armor è ora disponibile su tutti i sistemi Orbi WiFi RBK50, RBK53 e Orbi Voice (RBK50V) e a breve lo sarà anche sugli altri kit della famiglia. Il nuovo aggiornamento del firmware, già disponibile, consente l’installazione di Armor, attivabile poi tramite abbonamento per un numero di dispositivi connessi alla rete domestica per 69,99 euro annui (è compreso un periodo di prova gratuito di 30 giorni).