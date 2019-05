AirPods 1 e AirPods 2 scontate su Amazon

Cominciano a muoversi i prezzi per le AirPods 2 su Amazon. Dopo gli “esperimenti” dei giorni scorsi, è di oggi un ribasso interessante per gli auricolari che scendono, grazie ad uno sconto nel carrello, rispettivamente a 217,55 euro per la versione con custodia di ricarica wireless e a 170 euro per il modello con custodia tradizionale , [aggiornamento: ora solo 157,57 €] mentre restano scontate a 149,99 euro il modello di generazione precedente.

Ricordiamo che questi accessori per l’ascolto di musica e telefonate nella loro seconda versione sono ancora oggi abbastanza difficilmente reperibili sul mercato. Basta dare una occhiata alle offerte sul sito di Amazon stessa per vedere che la loro disponibilità è molto oscillante e spesso risultano non ordinabili. Quando è possibile trovarli, è del tutto impossibile trovarli in sconto, per questo anche se il ribasso Amazon per ora non è particolarmente importante, risulta da segnalare.

Importante anche il fatto che, come accennato, Amazon continui ad offrire gli AirPods 1 in sconto. Si tratta di una eccellente alternativa alle AirPods 2 che hanno novità che per alcuni potrebbero non essere del tutto fondamentali (controllo Hey Siri, tempo di chiamata leggermente più lungo, minor latenza). Anche nel caso delle AirPods 1 ribadiamo gli stessi concetti: in commercio sono abbastanza (anche se non come le AirPods 2) complicate da trovare e quando si trovano non sono scontate a 149,99 euro. Quando scendono sotto questo prezzo con spedizione inclusa è sempre bene sospettare della loro autenticità.

Come sempre sottolineiamo che gli sconti su Amazon sono abbastanza ballerini e questo è specialmente vero per gli sconti nel carrello che vanno e vengono con estrema rapidità. Se vi interessa comprare e il prezzo vi pare buono, vi conviene farlo al più presto.