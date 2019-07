Corsi AppleCare in Promo: diventa tecnico certificato su Mac e iPhone!

Solo negli ultimi 5 anni ben 259 tecnici Apple si sono certificati AppleCare in Espero. Il mercato però ne richiede ancora.

Sta crescendo infatti a ritmi vertiginosi il numero di Mac e iPhone installati, in gran parte acquisiti da aziende, enti, scuole, università, che richiedono servizi ed assistenza sui prodotti. Sul mercato c’è quindi spazio per chi voglia specializzarsi come tecnico di assistenza certificato iPhone e Mac.

Quella del tecnico hardware certificato su iPhone e Mac è una professione entusiasmante su prodotti unici.

Le tecnologie Apple sono infatti ricche di soluzioni uniche e geniali: computer e dispositivi mobili sono tecnologicamente all’avanguardia, progettati e realizzati seguendo precisi criteri di funzionalità , ergonomia, usabilità, design.

È fondamentale che il tecnico hardware certificato Apple sia in grado non solo di seguire correttamente la procedura di sostituzione delle parti di ricambio, ma deve conoscere anche la filosofia progettuale con la quale sono pensati e fabbricati i dispositivi sui quali interviene.

Dove puoi imparare tutto ciò e come puoi diventare tecnico certificato

Frequentando questi corsi in Espero, l’unico Training Center Autorizzato AppleCare in Italia, e sostenendo i relativi esami:

Cosa ti garantiamo qui in Espero

Docenti certificati da Apple che lavorano da anni come tecnici professionisti.

che lavorano da anni come tecnici professionisti. Sessioni hands-on di smontaggio di Mac e iPhone assistite in aula, alternate a spiegazioni del docente per apprendere tecniche e procedure Apple.

assistite in aula, alternate a spiegazioni del docente per apprendere tecniche e procedure Apple. Aula/laboratorio completa di tutti gli attrezzi richiesti da Apple , con i principali dispositivi e modelli su cui intervenire.

, con i principali dispositivi e modelli su cui intervenire. Testimonianze in aula di tecnici dei centri di riparazione ufficiali Apple (Apple Authorized Service Provider) per conoscere dal vivo le possibilità lavorative offerte dalla certificazione.

Ecco un piccolo assaggio di ciò che succede durante i nostri laboratori pratici di smontaggio Mac e iPhone.

Smontaggio Mac Pro in corso

Smontaggio iPhone in corso

Puoi diventare un tecnico certificato su iPhone o Mac, o su entrambi

Il tecnico hardware, ovvero colui che ripara Mac e iPhone deve avere tutti gli strumenti e le nozioni per svolgere professionalmente questo mestiere di “riparatore”: non basta mettere mano a dispositivi, smontarli e rimontarli, ma è necessario avere il riconoscimento ufficiale di Apple, che si ottiene frequentando di corsi e superando gli esami di certificazione ACiT (Apple Certified iOS Technician, su iPhone) e ACMT (Apple Certified Mac Technician, su iMac).

Ci sono infatti molti aspetti su cui non è possibile improvvisare, uno su tutti il tema della sicurezza: se sbagli qualcosa in merito, rischi di farti male o di danneggiare persone o cose. Per questo il tecnico hardware deve lavorare in sicurezza.

Oltre alle normative e al buon senso, anche Apple pretende rigore su questo aspetto, inserendo pertanto nei vari esami per le certificazioni Applecare alcune domande chiave sulle precauzioni ESD (Electrostatic Discharge) da attivare: chi non risponde correttamente, anche ad una sola di queste domande, viene bocciato, pur avendo risposto correttamente a tutte le altre domande.

Ecco un altro esempio in tema di sicurezza dei dati: se sei un tecnico, sai che i dispositivi Apple hanno un chipset a sè stante, che funziona come un computer in proprio.

Secure Enclave infatti è creato appositamente per memorizzare tutte le informazioni riguardanti le tue impronte digitali, i tuoi tratti facciali e tutto ciò che riguarda le App compatibili (oggi anche su Mac). Ogni operazione deve essere espressamente autorizzata da Secure Enclave, il quale dopo aver controllato la legittimità della richiesta, dà il via libera al programma che provvede a procurarsi la chiave di decriptazione.

