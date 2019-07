YouTube Premium usa l’AI per scaricare video potenzialmente interessanti

YouTube Premium mette l’Intelligenza Artificiale nel download dei video, funzione che già da tempo aiuta gli utenti a beneficiare di una visione zero-interruzioni in assenza di connessione dati o con la linea ballerina.

Questo potenziamento Smart, attualmente accessibile da pochi utenti selezionati per la fase di prima distribuzione, di fatto abilita lo scaricamento “intelligente” dei video. Il sistema, basandosi sui canali e gli argomenti di proprio interesse selezionati nella sezione Download dell’app, sarebbe cioè in grado di capire quali potrebbero essere i filmati ai quali l’utente potrebbe essere interessato e li scarica preventivamente sui dispositivi per la sopracitata ragione per cui nasce appunto questa funzione.

Per evitare eventuali sovrapprezzi dovuti a download non autorizzati – situazione che potrebbe verificarsi unicamente di notte e nel caso in cui il dispositivo sia connesso alla rete WiFi generata da un router portatile con scheda SIM a consumo – questa opzione non viene abilitata per impostazione predefinita ma viene proposta all’utente attraverso un banner, consentendogli così di decidere autonomamente se ciò è di suo interesse oppure no.

Questo aggiornamento, prossimamente disponibile per tutti gli abbonati YouTube Premium, ricalca quanto già recentemente concesso attraverso il servizio YouTube Music, dove infatti è al momento possibile abilitare il download intelligente dei brani (massimo 500) ritenuti potenzialmente interessanti grazie all’analisi dei gusti musicali dell’utente.