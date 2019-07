Con gli sconti nel carrello Amazon MacBook 12″ e MacBook Air, prezzi top

Non tutti i… mali vengono per nuocere. Basta saper scegliere. Potrebbe essere questo lo slogan che accompagna gli sconti fino a quasi il 30% su alcuni modelli di Macbook e MacBook Air proposti oggi da Amazon e che vale la pena assolutamente di tenere in considerazione.

A nostro giudizio le macchine su cui investire attenzione (o denaro…) sono i Macbook Air 13″ retina 128Gb che hanno uno sconto reale rispetto ai prodotti oggi in commercio del 22%. Come abbiamo scritto, gli attuali MacBook Air 13″ differiscono dagli attuali unicamente per la funzione True Tone, ovvero per un adattamento automatico della tinta della luce schermo a quella ambiente. Comprando quelli Amazon, che non hanno questa funzione perché sono quelli in vendita fino a lunedì, si taglia il costo reale di circa 280 euro. Il modello da 256 GB costa 1329 euro; lo sconto rispetto al modello nuovo è del 13%.

Attenzione però: il prezzo, il minimo mai visto, si raggiunge grazie ad uno sconto nel carrello di 52,45 € o 70€ che potrebbe essere eliminato in qualunque momento.

L’altro MacBook Air da tenere assolutamente in considerazione per il prezzo molto basso è il vecchio MacBook Air 13 non retina. Questa macchina, gloriosa, è uscita definitivamente di produzione la scorsa settimana ma ha ancora oggi un valore per chi cerca una macchina low cost. Grazie ad uno sconto nel carrello di 40 euro scende a 759 euro che è un prezzo di assoluto interesse e il più basso dopo qualche (saltuaria) discesa a 749 euro. Lo sconto è del 33% rispetto al prezzo ufficiale che aveva fino a pochi giorni fa

Il MacBook 12″ Retina non è un Air, ma è uno dei Mac usciti di produzione ad inizio settimana e anche questo è in forte sconto. In particolare il modello da 256 GB con processore da 1.2 GHz costa 1111,99 euro, un ribasso che vale il 28% in meno del prezzo ufficiale. Questa macchina, nonostante Apple l’abbia messa fuori produzione (forse per cercare di favorire l’idea che un iPad Pro è il dispositivo di riferimento per chi cerca un un dispositivo leggero), è ancora molto interessante per avere il massimo della portabilità. Ovviamente non si possono fare cose complesse, ma per scrivere, navigare, film e “massaggiare” è ottimo