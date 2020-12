Coupon sconto per Sony WF-1000XM3 auricolari top a cancellazione di rumore: solo 139,99 €

Su Amazon gli auricolari auricolari Sony WF-1000XM3 sono al prezzo migliore di sempre: 139,99 euro, grazie ad un coupon. Stiamo parlando dell’ ennesimo competitor per le AirPods di Apple: un alto concentrato di tecnologia, con cancellazione del rumore e completa libertà dai fili, che non temono una lunga autonomia.

Dotati della tecnologia Dual Noise Sensor, due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back, posizionati sulla superficie delle cuffie, le cuffie sono in grado di catturare tutti i suoni ambientali circostanti, mentre un processore di nuova generazione HD QN1e crea un’onda sonora inversa per compensare e cancellare i suoni di fondo e rumori ambientali.

Tra le caratteristiche di maggior pregio anche la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX), che esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre un audio simile a quello ad Alta Risoluzione. Gli auricolari, dunque, non sembrano accettare compromessi, e risultano a tutti gli effetti un vero e proprio competitor delle AirPods Pro di Apple.

Gli auricolari Sony WF-1000XM3 usano il nuovo processore HD QN1, che riduce i consumi e che permettono, con cancellazione del rumore attiva, di riprodurre musica e contenuti audio fino a 6 ore. Disattivando la cancellazione del rumore l’autonomia arriva a 8 ore con una singola ricarica. Grazie alle tre ricariche offerte dalla custodia si arriva così a un totale di 32 ore.

Questi auricolari costerebbero 179,99 euro, ma applicando un coupon che trovate nelle pagina li pagate solo 139,99 euro.