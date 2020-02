Recensione Razer Rogue 15.6 Backpack V2, lo zaino di tendenza per gamer (e non)

Razer Rogue 15.6 Backpack V2 è uno zaino per laptop sino a 15” pensato per chi fa viaggi brevi, uno o due giorni, e necessita sia di portarsi dietro il computer che tutta l’attrezzatura attinente, come cuffie, mouse, HUB, alimentatore e perché no, anche tastiere e altro.

Il tutto in un puro stile Razer, aggressivo ma mai pacchiano: perché la grande scritta sul retro può piacere o meno, ma in metro o in autobus, tra i più giovani, non passa di certo inosservata.

Razer Rogue 15.6 Backpack V2, la recensione

Dal verde al nero

La scatola in cui arriva il Razer Rogue 15.6 Backpack V2 non è niente di che: diversamente dagli altri prodotti Razer, questo zaino non è un prodotto, è pensato per “contenere” i prodotti e il packaging non è elevato.

Una volta imbracciato, però, si dimostra amichevole e capiente: il materiale di rivestimento esterno è un misto di acrilico e gomma, con una parte imbottita nel retro dove appoggia la schiena.

D’altra parte, considerato il marchio che porta in dote, viene da pensare che sia stato progettato per accompagnare chi fa eSport: di conseguenza si tratta di persone che hanno si il portatile, ma anche cuffie (spesso anche di grandi dimensioni, come le iconiche Razer Kraken), mouse e tastiere al seguito ed infatti la grande tasca centrale è molto capiente.

In grado di ospitare un computer portatile con display da 15”, non disdegna di dare un passaggio anche ad altri oggetti voluminosi, oltre ovviamente ad una maglietta di ricambio, un panino e altri capi più privati.

Sulla schiena dello zaino fa capolino una grande e bellissima scritta Razer stampata con lo stesso materiale gommato dello zaino, ma con differente angolazione, in modo che sia visibile, specialmente in controluce.

Il colore è nero totale all’esterno, con qualche cucitura in verde acceso, così come il logo ricamato nelle bretelle: internamente invece il verde è acceso ovunque, tutto in acrilico imbottito, tranne appunto qualche tasca o qualche retina di colore verde.

Le tasche

Le tasche principali del Razer Rogue 15.6 Backpack V2 sono tre: una dove risiede il portatile, con tasca apposita, e un sacco di spazio anche per altri oggetti dato che la larghezza è predefinita.

Una seconda tasca più piccola, trova posto un portaoggetti ancorato per mettere dentro chiavette USB, Hard Disk, cuffie (noi ci teniamo un paio di Razer Hammerhead for iOS, sempre a portata di mano), penne e quant’altro, anche se nella tasca ci sta qualche cosa d’altro di sottile come un quaderno per gli appunti, un piccolo tablet o fazzoletti.

Infine una terza tasca è frontale, proprio dietro alla scritta, con apertura laterale, più piccola dove tenere cavi, batterie di riserva e, all’occorrenza, depositare lo smartphone se abbiamo cuffie wireless. Questa tasca serve per le cose più spiccie, sempre a portata di mano, volendo ci sta anche il passaporto se andate in aereo.

All’esterno trova posto un piccolo comparto per una lattina o una bottiglietta e una tasca dove tenere il mouse da gioco. Tutte le tasche sono protette da cerniere molto importanti e qua e la da cinghie di sicurezza che evitano che lo zaino si rompa quando troppo pieno.

Infine, alla base dello zaino, appena sotto la scritta grande, attendono degli alloggiamenti per apparecchiature o degli agganci, in stoffa, se vogliamo inserire corde, ganci o quant’altro.

Come funziona

Diversamente da altri prodotti di Razer che di solito fanno tendenza o introducono nuove tecnologie, in questo caso siamo di fronte ad un prodotto molto classico, con l’unico vezzo dato dalla scelta di materiale gommato e di un look un po’ più aggressivo di altri compagni d’armi.

Lo zaino si fa guardare per chi ha l’occhio da gamer, ma anche per chi cerca un prodotto dal look originale.

La livrea completamente nera offre un interessante contrasto con l’interno di un verde acceso: volendo è possibile ignorare del tutto i computer e usarlo come zaino per la scuola perché i libri ci stanno benissimo lo stesso, mentre in una ottica business pecca della giusta discrezione, a meno di non cercare proprio un look alternativo.

In spalla è molto comodo, l’imbottitura non fa pesare granché il contenuto e sta abbastanza alto nella schiena: qualche tasca interna in più sarebbe stata la benvenuta, ma si stanno diffondendo molto soluzioni esterne come i Travel Cable Organizer (non incluso), che oltre ad essere estraibili, funzionano molto bene anche da soli o per cambiare velocemente zaino.

Considerazioni

Il ragazzo che apprezza lo stile del marchio, il gamer che vuole distinguersi dai compagni, chi va a lavoro con un certo stile senza sembrare troppo serioso o semplicemente chi vuole un buon zaino per il PC o il Mac, senza evoluzioni pindariche di cavi e connessioni nel mezzo, troverà in questo un prodotto perfettamente a suo agio e prodigo di buona condotta.

Il prezzo è buono, mantiene quello che promette, considerando da una parte la capienza e la versatilità, dall’altra la bellezza di un prodotto che, ad occhi esperti, provoca comunque una certa emozione.

Pro:

• Look aggressivo

• Molto comodo e versatile

Contro:

• Non è adatto ad un ambiente business

Prezzo:

• 119,99 Euro

Razer Rogue 15.6 Backpack V2 è acquistabile su Amazon al prezzo di 112 Euro circa.