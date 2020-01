Albicchiere lancia il primo Smart Wine Dispenser su Kickstarter

Dopo la partecipazione al CES di Las Vegas, Albicchiere lancia su Kickstarter il primo Smart Wine Dispenser su Kickstarter: il primo traguardo della campagna di raccolta fondi è stato raggiunto in sole due ore. La periferica ha raccolto 30.000 euro dopo poche ore, mentre dopo un giorno ha superato 65.000 euro.

Il progetto di Albicchiere rappresenta la prima soluzione all-in-one dedicata agli amanti del buon vino e che consente a chiunque di bere il perfetto bicchiere. La periferica si compone essenzialmente di Albi, un dispenser IoT abbinato a speciali Smart Bag: il dispenser riconosce automaticamente il vino inserito all’interno e lo porta alla temperatura ideale, mentre le Smart Bag è dotata di un sensore in grado di rilevare gli eventuali eventi che potrebbero rovinare il vino, come l’eccessivo scuotimento o la conservazione a temperatura eccessiva.

Albicchiere, sebbene è approdata a Las Vegas grazie a “Made in Italy – the Art of Technology”, la missione italiana di imprese innovative, promossa da TILT – The Italian Lab for Technology per promuovere all’estero le imprese italiane.

Riocordiamo che Albicchiere è una start-up italiana con sede in Umbria, e che si propone come missione quella di conoscere e degustare i vini nelle migliori condizioni possibili. Il dispenser smart, ovviamente, rende questo obiettivo ancor più facile e alla portata di tutti.

Peraltro, grazie alla smart bag è possibile cambiare all’infinito il vino caricato, a differenza di tutti gli altri sistemi simili: anche se si beve un bicchiere, il contenitore conserva il viuno in condizioni perfette fino a sei mesi dopo l’apertura.

Il dispenser funziona con Alexa, con l’Assistente Google e supporta anche HomeKit di Apple, così da versare il vino anche dopo una semplice richiesta vocale al proprio assistente digitale. Peraltro, ha una funzione di controllo parentale che permette ai genitori di impedirne l’utilizzo ai più piccoli. Tra le particolarità anche l’app per smartphone abbinata, che consente di ottenere il massimo dallo Smart Wine Dispenser, potendo sfogliare nuovi vini, effettuare un ordine, ottenere consigli e impostare la temperatura del vino.

