Crossy Road festeggia i 200.000.000 di utenti con un evento speciale

Crossy Road raggiunge i 200 milioni di download, e per festeggiare il team di sviluppo propone uno speciale evento per sbloccare un personaggio in edizione limitata.

Potrebbe essere il caso di riprendere in mano Crossy Road, uno dei giochi che ha rivoluzionato il genere dei “frog game”, e che in passato è diventato davvero virale. Il titolo ha raggiunto i 200.000.000 di download, e ha deciso di festeggiare con l’arrivo di una modalità speciale, da sbloccare collaborando tutti insieme.

Per i pochi che non sapessero di cosa parliamo, Crossy Road è un arcade game che richiede al giocatore di far attraversare la strada ad un pollo (e ad una marea di altri animaletti), nel tentativo di avanzare, evitando il traffico cittadino. Si gioca, semplicemente, eseguendo tap a schermo per far avanzare l’animaletto pixelloso, mentre con slide a destra, sinistra e indietro si riuscirà a guidare il personaggio in svariate direzioni. Ovviamente, avanzare indisturbati all’interno dell’area di gioco risulterà impresa piuttosto ardua, dato che lo schermo si popolerà di auto, bus e treni che attraversano la strada a tutta velocità.

Dopo tanti anni dal rilascio, i fondatori Matt Hall e Andy Sum, hanno annunciato un record per il gioco: 200 milioni di download in tutto il mondo. Non immaginiamo i profitti registrati dal titolo, che nei suoi primi tre mesi dal lancio aveva raccolto circa 10 milioni di dollari da acquisti IAP.

Per celebrare il risultato, Hipster Whale sfida i giocatori a saltare insieme, fino a sbloccare una speciale modalità di gioco “Bashy Beaver” e un nuovo personaggio in edizione limitata. Per sbloccare la modalità si dovranno raggiungere 200 milioni di saltelli, traguardo ancora lontano, considerando che ad oggi sono circa 3 milioni i saltelli compiuti dai giocatori. Insomma, la nuova chiamata alle armi da parte del team di sviluppo potrebbe essere un’ottima scusa per scaricare il titolo e iniziare nuovamente a giocare.

Crossy Road è disponibile gratis a questo indirizzo come applicazione universale.