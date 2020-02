Cube AR risolve il cubo di Rubik su iPhone con la Realtà Aumentata

Pra grazie all’app Cube AR risolvere il geniale cubo di Rubik è decisamente molto più semplice, anche grazie alla realtà aumentata. Il Cubo di Rubik o “cubo magico” è un celebre gioco ideato dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik nel 1974.

Il rompicapo ha raggiunto il picco di popolarità negli anni ’80 ma è tutt’ora largamente usato, appezzato da semplici appassionati e “speedcuber” che continuano a confrontarsi in competizioni internazionali nel tentativo di risolvere il puzzle nel minore tempo possibile, con tornei in ogni parte del mondo.

Lo scopo del gioco è risalire alla posizione originale dei cubetti portando il cubo ad avere per ogni faccia un colore uguale. Sembra un compito facile ma non lo è affatto come sa bene chi non ha studiato le permutazioni possibili da angoli e spigoli. Esistono vari metodi risolutivi, il più moderno dei quali consiste… nel rivolgersi all’iPhone.

Cube AR è un’app che consente di risolvere il rompicapo usando la Realtà Virtuale. Particolarità dell’app è che non solo permette di risolvere il cubo ma lo fa indicando all’utente le mosse da eseguire per completare in modo perfetto sei facce e per la modalità di interazione con l’utente: usando la fotocamera e la Realtà Aumentata.

L’app consente di “leggere” lo stato del cubo e poi indicare i passaggi da seguire con la Realtà Aumentata, sovrapponendo immagini virtuali (frecce e animazioni) a quelle reali. L’app è gratuita e consente di risolvere i primi tre strati che coinvolgono le facce laterali. Per il passaggio finale, è necessario l’acquisto in-app di 1,09 euro ma si paga un sola volta.

L’app Cube AR si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili da questa pagina.