Ecovacs Deebot mini è il robot ultra compatto per le grandi pulizie

Nonostante le dimensioni ultra compatte, è largo solamente 28,6 cm mentre la stazione abbinata Omni più piccola di Ecovacs misura 38,5 cm, Deebot mini offre le stesse prestazioni elevate dei modelli più grandi del marchio per pulizie approfondite, silenziose e con un tocco di stile colorato.

La potenzia di aspirazione di 9.000 Pa assicura pulizia profonda contro sporco, polvere e detriti sia su tappeti che pavimenti. Per il lavaggio sfrutta il sistema Ozmo Turbo 2.0 Rotating Mopping a doppia piastra ad alta pressione per pulizia di livello professionale, per pavimenti puliti e brillanti. Nessun problema se in famiglia ci sono abitanti con capelli lunghi e animali grazie alla tecnologia ZeroTangle 2.0 aggiornata.

Pulizia e navigazione a livello millimetrico sono assicurati dai sensori LiDAR e un laser lineare in abbinamento ad algoritmi avanzati, con misurazione della distanza in tempo reale, anche per evitare gli ostacoli con scarsa illuminazione. La pianificazione intelligente dei percorsi è affidata a TrueMapping 2.0 che permette a Deebot mini di muoversi tra passaggi stretti e sotto i mobili per una pulizia completa.

Deebot mini con la stazione Omni più piccola di Ecovacs

Le prestazioni da grande valgono anche per la stazione Omni abbinata per ricarica e svuotamento: nonostante le dimensioni compatte raccoglie polvere in un sacchetto da 1,8L da sostituire ogni 60 giorni.

Le funzioni sono le stesse dei modelli grandi: asciugatura ad aria calda, svuotamento automatico e lavaggio smart del mocio. Il tutto con design salvaspazio indicato per qualsiasi ambiente. Offre asciugatura con aria calda a 45 gradi, doppi condotti d’aria e ventola ad alte prestazioni per asciugare mocio, serbatoio e base prevedendo batteri e cattivi odori.

Sia il robot che la stazione offrono prestazioni elevate contenendo il rumore: Deebot mini emette solamente 55 dB, mentre la stazione Omni raggiunge solo 70 dB. Gli utenti di dispositivi Apple possono controllare pulizie, pausa e ricarica grazie al widget e al supporto per Dynamic Island su iPhone e anche da Apple Watch. Compatto e leggero, Deebot mini è dotato di una maniglia che rende più facile sollevarlo e trasportarlo tra più piani.

Prezzo e disponibilità

Per offrire più scelte di stile agli utenti il serbatoio dell’acqua è disponibile in diversi colori vivaci tra blu, viola, arancione, verde, rosso e nero.

Deebot mini blu è disponibile da questa pagina di Amazon al prezzo di 499€, con uno sconto di 100 euro in offerta lancio valida fino al 14 luglio. Gli altri colori saranno disponibili dal 24 luglio per il viola e dal 16 agosto per il verde.

