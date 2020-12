Cuffie JBL 500BT a metà prezzo: solo 75,98 euro.

Metà prezzo per le cuffie JBL 500BT: solo 75,98 euro. È questa una delle tante offerte sparse e spesso “sepolte” nelle pagine di Amazon.

Stiamo parlando di cuffie relativamente recenti, rilasciate lo scorso anno e che si distinguono per un eccellente rapporto tra prezzo e qualità. Sono del tipo circumaurale e sono dotate di un driver da 50 mm e sono dotate di funzione Ambient Aware, che consente dia aumentare la percezione del suono intorno a noi e di sentire quel che dicono le persone oppure i suoni ambiente.

Attivando TalkThru il volume della musica viene abbassato e vengono attivati ​​i microfoni rivolti verso l’esterno, amplificando le voci e i suoni circostanti per facilitare le conversazioni con gli amici senza rimuovere le cuffie.

Oltre all’Urban Noise Control, l’intera gamma LIVE è dotata di assistenza vocale integrata per agevolare ogni azione dal proprio smartphone senza l’utilizzo delle mani, sia la ricerca dell’ultima canzone del proprio artista preferito o le indicazioni stradali per raggiungere la prossima riunione: basta un semplice tocco sull’auricolare sinistro per proseguire l’esperienza di ascolto in cuffia senza interruzioni ma avere anche Google Assistant e Amazon Alexa a portata di mano per ricevere ogni risposta direttamente in cuffia.

Queste cuffie costerebbero 150 euro ma acquistando la versione in bianco la pagherete solo 75,98 euro (spedizione 13 dicembre)